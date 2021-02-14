Fatih Terim: Haklı bir galibiyet aldık

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunana Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "6-7 maçtır çarşamba-pazar gelen ve devamlı oynayan oyuncularımız var. Alanya maçında yorgun olduklarını gördük. Diğerleri hazır olmalı. Onlara şans verdik. Dünden açıkladım kadroyu. Sahanın böyle olacağını tahmin ettik ama bu kadar da bilmiyorduk. Mücadele gücü yüksek bir ilk yarı oldu. İlk yarıda helal olsun dedirtecek bir oyun oynadık. Top kontrolünün zor olduğu, saha şartlarının ağır bastığı ortamda ilk yarı bir tane pozisyon vermeden çok iyi normal bir zeminde oynuyormuş gibi müthiş bir oynadılar. İkinci yarı başa baş görünse de hatalı bir gol yedik. 1-1’de hatalı gol yemek oyuncularımızı biraz daha küçük şok diyebiliriz. Ondan sonra oyunu bırakmadılar. Haklı bir galibiyet aldık. Bu havada, bu sahada bu şartlarda, ne oyun anlayışınızı sahaya yayabileceğiniz bir ortam var, ne çalıştığınız varyasyonlar yapmaya imkanınız var. Bu mücadele çok önemliydi. Yan, duran topların hataların neticeyi tayin edeceği bir ortamdan çıkmak hiç kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 6 maçtır üst üste geliyoruz, 18 puan. Bunun içinde deplasmanlar, önemli maçlar var. O yüzden mutluyum 3 puan aldığımız için. Hakkımızla aldığımız için de mutluyum" diye konuştu.