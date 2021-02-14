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Fatih Terim: Haklı bir galibiyet aldık

14.02.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim: Haklı bir galibiyet aldık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunana Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "6-7 maçtır çarşamba-pazar gelen ve devamlı oynayan oyuncularımız var. Alanya maçında yorgun olduklarını gördük. Diğerleri hazır olmalı. Onlara şans verdik. Dünden açıkladım kadroyu. Sahanın böyle olacağını tahmin ettik ama bu kadar da bilmiyorduk. Mücadele gücü yüksek bir ilk yarı oldu. İlk yarıda helal olsun dedirtecek bir oyun oynadık. Top kontrolünün zor olduğu, saha şartlarının ağır bastığı ortamda ilk yarı bir tane pozisyon vermeden çok iyi normal bir zeminde oynuyormuş gibi müthiş bir oynadılar. İkinci yarı başa baş görünse de hatalı bir gol yedik. 1-1’de hatalı gol yemek oyuncularımızı biraz daha küçük şok diyebiliriz. Ondan sonra oyunu bırakmadılar. Haklı bir galibiyet aldık. Bu havada, bu sahada bu şartlarda, ne oyun anlayışınızı sahaya yayabileceğiniz bir ortam var, ne çalıştığınız varyasyonlar yapmaya imkanınız var. Bu mücadele çok önemliydi. Yan, duran topların hataların neticeyi tayin edeceği bir ortamdan çıkmak hiç kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 6 maçtır üst üste geliyoruz, 18 puan. Bunun içinde deplasmanlar, önemli maçlar var. O yüzden mutluyum 3 puan aldığımız için. Hakkımızla aldığımız için de mutluyum" diye konuştu.

"KEREM DAHA DA İYİ OLACAK"

Kasımpaşa karşısında ilk 11’de görev alan genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun performansının sorulması üzerine Terim, "Kerem’e çoğu zaman şans verdim. Bugün ilk defa 11’de verdim. Kendisinden daha çok şey beklediğimiz, şu an beklediğimizden fazla randıman veren gencimiz. Erzincan’dan aldık. Çok da mutluyuz. Daha da iyi olacak. Teknik ve fizik olarak da bazı şeyleri daha çok öğrenmesi lazım. O katkıları da kendisine yapacağız. Daha da önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Onun adına sevinçliyim. Genç oyunculara bol bol şans veriyorum. Dün bir fotoğraf gördüm. Liverpool ile Leicester oynuyor. Çağlar ile Ozan’ın fotoğrafı. İnsan gurur duyuyor. Bazı şans verdiğimiz oyuncular Premier Lig’de, Fransa’da İtalya’da, Almanya’da oynuyor. Bu örneklerden hareket ederek önce Galatasaray’da sonra da başka yerlerde olacak inşallah. Kerem de böyle yeteneğimiz bizim" diye cevap verdi.

Deneyimli teknik adam, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara’da terör örgütü PKK tarafından mağarada alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşları için ailelerine başsağlığında bulundu.

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hakemler yine iş başındaydı.

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