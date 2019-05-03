SPOR

Fatih Terim’in 30. Beşiktaş derbisi

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş ile bugüne kadar 29 kez karşılaştı ve sahadan 11 kez galip ayrıldı. Terim’in öğrencileri 6 kez yenilirken, 12 kez de berabere kaldı.

Fatih Terim’in 30. Beşiktaş derbisi

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in bu derbilerde galibiyet sayılarından üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 29 kez karşılaştı. Terim’in öğrencileri 11 kez sahadan galip ayrılırken, 6 kez de rakibine mağlup oldu. 12 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

FATİH TERİM'İN BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADIĞI 5 MAÇIN SONUÇLARI ŞÖYLE:

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
22.09.2013 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3
26.08.2012 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 3
27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyorMilyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor
Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şokuGalatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku
Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşımCimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

İşte "Futbolun Süperleri"nde kazananlar

İşte "Futbolun Süperleri"nde kazananlar

Arsenal finale göz kırptı

Arsenal finale göz kırptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Galatasaray'dan Arda Turan kararı

Galatasaray'dan Arda Turan kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim’in 30. Beşiktaş derbisi

Terim’in 30. Beşiktaş derbisi

Galatasaray'a Marcao'dan iyi, Mitroglou'dan kötü haber

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Galatasaray'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Mustafa Cengiz'den MHK'ye: Son 4 haftanın hakemleri kura ile belirlensin

Mustafa Cengiz'den MHK'ye kura önerisi

Galatasaray, Ryan Babel transferi için görüşmelere başladı!

Galatasaray transfer için masaya oturdu

Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

G.Saray'da derbi mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.