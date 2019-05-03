Fatih Terim’in 30. Beşiktaş derbisi

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in bu derbilerde galibiyet sayılarından üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 29 kez karşılaştı. Terim’in öğrencileri 11 kez sahadan galip ayrılırken, 6 kez de rakibine mağlup oldu. 12 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

FATİH TERİM'İN BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADIĞI 5 MAÇIN SONUÇLARI ŞÖYLE:

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

22.09.2013 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3

26.08.2012 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 3

27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

