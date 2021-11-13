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Fatih Terim'in derbi planı hazır

13.11.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe maçına galibiyet parolasıyla çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in derbi planının hazır olduğu öğrenildi. Tecrübeli hoca, Mostafa ve Halil ikilisiyle galibiyet planları yapıyor.

Fatih Terim'in derbi planı hazır

Süper Lig'de son maçta Karagümrük ile 1-1 berabere Galatasaray'da derbi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar milli araya Trabzonspor'un 9 puan gerisi 4. sırada girdi.

TERİM'İN PLANI HAZIR

Milli aradan sonra ligde 13. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, Terim'in derbi planının da hazır olduğu öğrenildi. Tecrübeli hoca, hücumda Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu ikilisine görev verecek. İleri uçta Mostafa Mohamed'in oynaması beklenirken, Halil Dervişoğlu ise forvet arkasında kendine yer bulacak.

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Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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