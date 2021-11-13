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Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte derbide beklenen kadro

13.11.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından sistem değişikliği olacağı öne sürüldü. Sarı-lacivert ekibin, Galasatasaray derbisine dörtlü savunma ile çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte derbide beklenen kadro

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, kritik Galatasaray maçı öncesi önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamanın yanı sıra Samandıra'da da birçok görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Pereira ile bire bir toplantı yapan Koç, alternatif sistemler konusunda çalışılmasını istedi.

Koç, Pereira'dan bu noktada garanti alırken Portekizli hoca, "Merak etmeyin, Galatasaray derbisinde en doğru diziliş ve kadroyla sahada olacağız" dedi.

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DERBİDE DÖRTLÜ SAVUNMA

Pereira'nın derbiye dörtlü savunma ile çıkarak defansı Nazım, Kim, Szalai ve Novak ile kuracağı öğrenildi. Orta alanda Mert Hakan, Sosa, İrfan, ileri üçlüde ise Osayi, Ferdi ve Berisha'nın olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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