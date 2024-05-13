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  4. Fatih Terim'in ekibinden Mauro Icardi bombası! Canlı yayına bağlanıp duyurdu, Yunan taraftarlar ayaklandı

Fatih Terim'in ekibinden Mauro Icardi bombası! Canlı yayına bağlanıp duyurdu, Yunan taraftarlar ayaklandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.05.2024 17:59
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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın olan Galatasaray'da yeni sezon hareketliliği de başlarken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-Kırmızılılar bazı isimler için ciddi teklifler alırken Arjantinli golcü Mauro Icardi için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Fatih Terim'in ekibinden Mauro Icardi bombası! Canlı yayına bağlanıp duyurdu, Yunan taraftarlar ayaklandı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Galatasaray yeni sezon için de kolları sıvarken, yapılacak transferlerin yanında bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor.

"NİYETİMİZ BU TAKIMLA DEVAM ETMEK"

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada transfere dair de ipuçları verirken "Bütün oyuncularımın kalmasını istiyorum. Tekrar bir takım oluşturmak bir süreç alıyor. Niyetimiz bu takımla devam etmek." ifadelerini kullanmıştı.

TERİM'İN EKİBİNDEN ICARDI BOMBASI

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Tüm bunlar yaşanırken Yunanistan'da yayın yapan ERT TV'de dün gece yayınlanan Spor Pazarı isimli programa bağlanan Yunan gazeteci Aris Gatas, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Mauro Icardi ile ilgilendiğini duyurdu. Gatas ayrıca, "Panathinaikos bunu başarır ve Mauro Icardi'yi Süper Lig 1'e getirirse, gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olacak" ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZ OLMAZ"

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Bu iddia Yunan basınında büyük ses getirirken, Fatih Terim'in varlığı nedeniyle Galatasaraylı oyuncularla ilgilenilmesinin sürpriz olmadığı ifade edildi.

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