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Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya veda paylaşımı! "Her şey için teşekkürler evlat"

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın 14 yıldır kalesini koruyan ve yarın oynayacağı Başakşehir maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera için veda mesajı yayımladı.

Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya veda paylaşımı! "Her şey için teşekkürler evlat"
Emre Şen
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Muslera'yı 14 yıl önce Türkiye'ye getirten Fatih Terim, Galatasaray kaptanı için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"TORUNLARIMIN KAHRAMANI OLDUN"

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Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Temmuz 2011’de 20’li yaşlarının ilk yarısını henüz geçmiş, genç bir delikanlıydın Florya’ya ilk adım attığında. Aradan geçen onca zaman, 14 yıl Dile bile kolay değil bazen ama yaşanan tüm duygular, hayatın akışı içinde sizi daha da yaklaştırır birbirinize. 14 yılda bir aile babası oldun, ailemin bir parçası oldun, torunlarımın kahramanı oldun, en önemlisi büyük Galatasaray ailesine yakışan bir kaptan oldun." dedi.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER, EVLAT!"

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Paylaşımın devamında, "Galatasaray’ın 120 yıllık tarihinin en özel yerine kazıdığın ismin, yüz yıllar boyunca hep orada kalacak, Türkiye ve Galatasaray için yaptıkların hep hatırlanacak. Sevgi, tüm mesafeleri eritir. Yeni hayatında atacağın her adımda bunu hissedeceksin. Her şey için teşekkürler, evlat!" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

MUSLERA CEVAP VERDİ: "HAYATIMI DEĞİŞTİRDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

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Fernando Muslera'dan, Fatih Terim'e:

"2011 yılında beni seçip, hayatımı değiştirdiğiniz için teşekkür ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray muslera
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