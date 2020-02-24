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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası olay paylaşımlar

FUTBOL HABERLERİ  | 24.02.2020 04:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen Fenerbahçe galibiyetinin ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den olay paylaşımlar geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup ederken sarı kırmızılı camiada adeta bayram havası vardı.

Galatasaray'ın galibiyet sevincine teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin de Instagram hesabından dahil oldu.

Merve Terim Çetin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde;

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe Merve Terim Çetin derbi

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