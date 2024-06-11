Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe ve Ali Koç'a gönderme!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Sarı-Lacivertliler kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Anadolu Efes son saniye basketiyle mücadeleden 82-81'lik galibiyetle ayrılarak seriyi uzattı.
Bu karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den bir paylaşım geldi. Merve Terim, paylaşımında, "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz, büyük partiyi bozdunuz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligin 37. haftasında Galatasaray deplasmanında alınan galibiyetin ardından oyuncularını benzer sözlerle tebrik etmişti.