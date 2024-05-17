Fatih Terim'in Yunanistan serüveni kısa sürdü! Tecrübeli hoca takımdan gönderildi, yerine gelecek isim bile belli oldu... Panathinaikos cephesinden resmi açıklama bekleniyor

Uzun yıllar sonra sahalara Panathinaikos ile dönen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim son oynadığı karşılaşmada Razvan Lucescu'nun takımı PAOK'a karşı 4-1 gibi bir skorla mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte PAOK bitime 1 hafta kala AEK'in de deplasmanda Olympiakos'a 2-0 mağlup olması sonrası liderliğe yükselirken, liderin 6 puan gerisinde kalan Panathinaikos'un şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmadı.

'HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM'

Terim karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ‘Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa finalimiz var. Bunları düşünmek zorundayız. Golü çok geç bulduk. Üçüncü bölgede golü bulana kadar ilk başta çok iyi değildik. Bazı şeyleri doğru yaptık ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz. Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına her şeyi açıklayacağım.’ ifadelerini kullandı.

'YOLLAR AYRILDI'

Yunan basını Panathianikos'un Fatih Terim ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sport24'te yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Fatih Terim Panathinaikos'un yedek kulübesinde yer almaya devam etmeyecek, zira bu karar Türk teknik adam ile Başkan Yannis Alafouzos arasında yapılan görüşmenin ardından alındı. İkili, ortaklıklarını şimdi tamamlamanın en iyisi olduğu konusunda anlaştı.

Sürekli alınan olumsuz sonuçlar, tecrübeli teknik adamın kulübün yedek kulübesinde sadece birkaç ay kaldıktan sonra gönderilmesine karar verilmesine yol açtı. Başkan Yannis Alafouzos Olympiacos'a karşı oynanan playoffların son maçından önce ve ayrıca Yunanistan Kupası finalinden önce köklü bir değişiklik yaptı." ifadeleri kullanıldı. Panathinaikos'un Fatih Terim ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Tüm bunlar yaşanırken Pana'da Terim'in yerine geçecek isim de belli oldu. İddiaya göre Terim'in resmi olarak gönderilmesinin ardından takımın başına Christos Kontis gelecek ve Olympiakos'a karşı oynanacak kritik maçta ve Aris'e ile oynanacak kupa finalinde takımın başında olacak. Kontis, geçtiğimiz Aralık ayında Terim'den önce görev yapan Ivan Jovanovic'in 2,5 yıl boyunca yardımcılığını yaptığı için takımı tanıyor.





