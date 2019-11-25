SPOR

Terim acı gerçeği açıkladı! 'Sadece 12 kişi...'

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.11.2019 16:54 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, Muslera'nın Brugge karşısında oynayacağını ancak Ryan Babel'in forma giyemeyeceğini açıkladı. Fatih Terim ayrıca, as kadrodan yalnızca 12 futbolcunun Club Brugge maçında oynayabilecek durumda olduklarını belirtti.

Terim acı gerçeği açıkladı! 'Sadece 12 kişi...'

Club Brugge'ü yenmek için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Terim "Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, sonuçlarda ortaya çıkacak tablo çok açık ve net. Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Son zamanlarda bu tepkiyi pek gösteremedik ama UEFA Avrupa Ligi için taraftarımız önünde kazanacağımızı düşünüyorum. Başka bir şey düşünmemiz zaten söz konusu değil. Kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok net ve açık" ifadelerini kullandı.

"FALCAO, ZATEN BİLİYORSUNUZ..."

Sakatlıklar hakkında konuşan Fatih Terim "Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16+2 soyunuyoruz. Listeye yazmadığımızı oyuncularımız var. Jimmy, Ahmet, Emre, Taylan, Martin'i listeye yazmadık. Nzonzi ve İspanya'daki Real Madrid ile oynanan Gençlik Ligi maçında atılan Yunus. İhtiyacımız var ama oynayamayacak. Falcao zaten biliyorsunuz, Andone, Luyindama, Şener, Babel. Sürpriz oldu ama Babel de var. B Listesi'ne ağırlık vereceğiz. Emincan, Kaan, Emir ve belki bir tane daha alacağız." açıklamasını yaptı.

"RYAN BABEL DE OYNAMAYACAK"

Ryan Babel ile ilgili konuşan Fatih Terim "Taraftarımız bilemli ki, onlar olmazsa, bizim olma ihtimalimiz yok. Avrupa'daki başarılara bu taraftarlarla uğraştık. Onlar olmazsa, tadı, tuzu olmaz. Buraya gelen takımların, "Cehennem" deme sebebi de Ali Sami yen'de taraftarın yaptığı önemli icraatlardır. Babel'in yuhalanması, benim bir şeyler söylememi gerektirdi. Belhanda'dan başlayalım. Kazanacak olan yine bizden önce taraftarımızdır. Belhanda'nın reaksiyon adresi yanlış, tasvip etmem mümkün değil. Ama kısa süre önce çenesi kırılıp 2-3 ay dışarıda kalması gerekirken, 15 günde dönen adamdan bahsediyoruz. Empati yapmalıyız. Kötü oynuyor, yanlış oynuyor ama onu da anlamalıyız. Birkaç ay evvel 'Ben şampiyon takımda' oynuyorum diyen bir oyuncu. Babel, Hollanda Milli Takımı'ndan dizi çok şiş durumda döndü. Bir yandan sağlık heyeti dizini halletmeye çalışırken, biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Kendisiyle teke tek konuştum ve maça çıktı. Babel'in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim, fedakarlık yaptı. Bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var. Ben bu fedakarlığı taraftarlardan bekliyorum. Taraftar olmazsa, kulüp olmaz. Zaten bizde herkesin karnesi tutulur, taraftarımız merak etmesin. Babel antrenmana da çıkmayacak, tedavisi var ama "Oynayamam" demiş. Bu çocukların fedakarlık yaptığını unutmayalım. Sosyal medya, basın falan bir takım şeyler olacaktır ama bütün bu yaraları sarmak için en büyük desteği taraftar sağlayacaktır. Şu an 13 kişiyiz, içinde Babel de vardı ama maç saatine kadar Babel'de sürpriz olmaz, oynamayacak gibi görünüyor. Yani 12 kişiyiz" dedi.

"BUYURSUNLAR BRUGGE'E ATSINLAR"

Olumsuzluklara rağmen galibiyet için sahada olacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam "Durum ne olursa olsun pes etmeyeceğiz. Burada umduğumuzu bulamadık. Gol atamadık evet ama Club Brugge'e atılacak gol çok değerli olur. Buyursun oyuncularımız açsınlar. Bu golle UEFA Avrupa Ligi yolu açılabilir. Ağlamanın, sızlamanın yolu yok. Gerçek bu, gerçeklerle hareket etmek lazım. İsimlerin çok iyi olduğundan şüphem yok. 2-3 ay evvel isimlerle ilgili ben de aynı fikirdeydim ama 'Umarım cisimler de iyi olur' demiştim. Toplum olarak yanlış yapıyoruz. Beklentileri çok yükseğe çekerseniz, her küçük düşüşler bile sizin için hayal kırıklığı olabilir. Onu alırız, bunu veririz yaklaşımı doğru değil. Burası gerçeklerin yeri, iddialı olmak gerekir ama biz şöyle yapıyoruz, isim nedir A. İnternetten bakıyoruz, uçuyor, kaçıyor ama gerçekler burası." diye konuştu.

"MERAK ETMEYİN, BEN BURADAYIM"

Fatih Terim ayrıca "Son maçı izledim, kolay değil izlemek. Berabere kalsak, üzülecektik ama kaybettik. ben buradayım, Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa yaparım. Çıkmak için elimizden geleni fazlasıyla yaparız. Bunları gördük, çıktık mı? Çıktık! Daha da anormal işler yaptık mı? Yaptık! Yine yaparız, neden yapmayalım? Beklemediğim, hak etmediğimiz sözler var ama o yüzden yüzüm biraz böyle. Kaybetsek bile bir defa ben Galatasaraylıyım, sizde merak etmeyin buradayım." diyerek sözlerini noktaladı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Club Brugge maçın hazırlıklarını tamamladı. Andone, Falcao, Babel, Luyindama ve Şener’in sakatlıkları nedeniyle yer almadığı antrenmanda, Başakşehir karşısında forma giyemeyen Muslera ise takımla çalıştı. Uruguaylı kalecinin yarın forma giyebileceği öğrenilirken, Teknik Direktör Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce’yle antrenmanın başında bir müddet görüştü ve sakatlıkları bulunan isimlerle ilgili bilgi aldı.

Yener İnce’yle yaptığı görüşmenin ardından Muslera ile konuşan Terim, daha sonra kurmaylarıyla sahada maçla ilgili sohbet etti. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Club Brugge maçının taktiği çalışıldı.

GALATASARAY'IN TÜM EKSİKLERİ

Sakat Oyuncular

Christian Luyindama
Şener Özbayraklı
Emre Akbaba
Ryan Babel
Radamel Falcao
Florin Andone

Cezalılar

Steven Nzonzi
Yunus Akgün

Listeye Yazılamayanlar

Ahmet Çalık
Emre Taşdemir
Martin Linnes
Taylan Antalyalı
Jimmy Durmaz

Eldekiler: Muslera, Okan, Mariano, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer, Selçuk, Feghouli, Donk, Belhanda, Emre Mor, Adem

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Galatasaray fatih terim babel muslera

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
beter olun...
söylediğin lafa bakarım laf mi diye birde söyleyen kişiye bakarım adam mi diye
@erganiestel Biz 6 sayarları TÜRK hakemlerine emanet edin
terim acisi var sende belli ki
Bütün basın, tv programları, medya elinde terim, daha da ağlamana gerek yok. Sen ne kadar saçmalasan da sana kötü demezler..
@alperen_sozmen_1988 tabiiki o bizim baş tacımız. daha iyisi varmı??? mesela Hagi den iyisi varmı? yada Popescudan yada Taffarelden neden yokk çünkü bu adamlar bir şey başardılar. eğer birgün başka birileride bu başarıyı yakalarsa onurlu bir insan olarak alkışlar tebrik ederiz. sizler veya birtakım kendini spor taraftarı zanneden ler gibi her türlü hakareti yapmayızz
@okudero siz başaracak olana izin vermezsiniz, eteğinden tutup aşağı çekersiniz. arıboğanı unutmadık fb ceza alsın diye evrak tercume ettirip fransız amcası platiniye yetiştiriyordu. fb nin bugunku durumunun sebebi o günlerdendir..sebep sizsiniz.
@yysahin ağzına sağlık aynı fikirdeyim seninle, bu gülolar ağlamaya devam etsinler, ancak beter oldular zaten, eee etme bulma dünyası, evet Türk takımı olarak destekleriz ama yapılanları da asla unutmadık...!!!
Linnesi arıyoruz, yazık adama yazık, biean önce dönmeli takıma
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