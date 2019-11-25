Terim acı gerçeği açıkladı! 'Sadece 12 kişi...'

Club Brugge'ü yenmek için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Terim "Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, sonuçlarda ortaya çıkacak tablo çok açık ve net. Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Son zamanlarda bu tepkiyi pek gösteremedik ama UEFA Avrupa Ligi için taraftarımız önünde kazanacağımızı düşünüyorum. Başka bir şey düşünmemiz zaten söz konusu değil. Kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok net ve açık" ifadelerini kullandı.

"FALCAO, ZATEN BİLİYORSUNUZ..."

Sakatlıklar hakkında konuşan Fatih Terim "Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16+2 soyunuyoruz. Listeye yazmadığımızı oyuncularımız var. Jimmy, Ahmet, Emre, Taylan, Martin'i listeye yazmadık. Nzonzi ve İspanya'daki Real Madrid ile oynanan Gençlik Ligi maçında atılan Yunus. İhtiyacımız var ama oynayamayacak. Falcao zaten biliyorsunuz, Andone, Luyindama, Şener, Babel. Sürpriz oldu ama Babel de var. B Listesi'ne ağırlık vereceğiz. Emincan, Kaan, Emir ve belki bir tane daha alacağız." açıklamasını yaptı.

"RYAN BABEL DE OYNAMAYACAK"

Ryan Babel ile ilgili konuşan Fatih Terim "Taraftarımız bilemli ki, onlar olmazsa, bizim olma ihtimalimiz yok. Avrupa'daki başarılara bu taraftarlarla uğraştık. Onlar olmazsa, tadı, tuzu olmaz. Buraya gelen takımların, "Cehennem" deme sebebi de Ali Sami yen'de taraftarın yaptığı önemli icraatlardır. Babel'in yuhalanması, benim bir şeyler söylememi gerektirdi. Belhanda'dan başlayalım. Kazanacak olan yine bizden önce taraftarımızdır. Belhanda'nın reaksiyon adresi yanlış, tasvip etmem mümkün değil. Ama kısa süre önce çenesi kırılıp 2-3 ay dışarıda kalması gerekirken, 15 günde dönen adamdan bahsediyoruz. Empati yapmalıyız. Kötü oynuyor, yanlış oynuyor ama onu da anlamalıyız. Birkaç ay evvel 'Ben şampiyon takımda' oynuyorum diyen bir oyuncu. Babel, Hollanda Milli Takımı'ndan dizi çok şiş durumda döndü. Bir yandan sağlık heyeti dizini halletmeye çalışırken, biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Kendisiyle teke tek konuştum ve maça çıktı. Babel'in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim, fedakarlık yaptı. Bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var. Ben bu fedakarlığı taraftarlardan bekliyorum. Taraftar olmazsa, kulüp olmaz. Zaten bizde herkesin karnesi tutulur, taraftarımız merak etmesin. Babel antrenmana da çıkmayacak, tedavisi var ama "Oynayamam" demiş. Bu çocukların fedakarlık yaptığını unutmayalım. Sosyal medya, basın falan bir takım şeyler olacaktır ama bütün bu yaraları sarmak için en büyük desteği taraftar sağlayacaktır. Şu an 13 kişiyiz, içinde Babel de vardı ama maç saatine kadar Babel'de sürpriz olmaz, oynamayacak gibi görünüyor. Yani 12 kişiyiz" dedi.