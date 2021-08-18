Fatih Terim transferi resmen açıkladı

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Randers'a konuk olacak. Sarı Kırmızılı ekip teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OĞULCAN ÇAĞLAYAN İÇİN ANLAŞTIK"

Terim, "Oğulcan Çağlayan'ın konusu belli ve bir basın toplantısında da Tahir Kıran başkanla anlaşırız dedim. Sağ olsunlar başkanlar bu konuda anlaştı. Sonuç olarak Oğulcan çağlayan için anlaştık, anlaşma sağladık. Biz, bir genç alıyoruz da üç tane genç veriyoruz gibi bir durum oluşmasın. Biz bu genç arkadaşları zaten oynasın diye veriyoruz. Ali Yavuz Kol tamamen gitmiştir ama alacağı zaman öncelikli Galatasaray alacaktır, rakamı da bellidir. Yunus ve Atalay da kiralık olarak gidecek. İkisi de bizim evladımızdır. Yunus'un oynamasını istiyoruz, 20 maç barajı da koyduk. Atalay'ın da oynamasını istiyorum, geçen sezon da gitti. Verdiğimiz bütün kiralık futbolcuları izleyen, rapor eden bir departmanımız var." dedi.



