Fatih Terim'den Marcao açıklaması geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Taylan Antayalı, Randers maçıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

TAYLAN ANTAYLI: KAZANACAĞIZ

Bu maç bizim için çok önemli. Giresunspor maçını kazandık, bu maçı da kazanmak istiyoruz. Hocam bana çok güveniyor, ben de bu güveni boşa çıkartmak istemiyorum. Kısa sürede en iyi hazırlandım. Fizik olarak iyiyim ama hala %100 hazır değilim. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Randers'i iyi analiz ettik ve buradan da iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. Hocama, takım arkadaşlarıma güveniyorum.

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

Rakibimizi analiz ettik, klasik bir Kuzey takımıyla oynayacayacağız, mücadelesi yüksek, agresif, temaslı oyunu seven bir takım Randers. Şartlar ne olursa olsun çok dikkat etmek gerekir. İkinci maç var nasıl olsa dememek gerekir, kolay bir maç olmayacak ama takımıma güveniyorum. Futbolcularımız da kendilerini bu seviyede göstermek için sonuna kadar da mücadele edecektir. Futbolcularıma inanıyorum.

"HATA YAPTI, CEZASINI ÇEKİYOR"

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırması nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao hakkında da konuşan Terim, ''Marcao bir hata yaptı, cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Değerlerimizden taviz vermek, kulüp çıkarlarımız neyse o yönde ilerleyeceğiz.'' dedi.

"BUNLAR HEP OLUR AMA SONRA ÖPÜŞÜLÜR, ÇÖZÜLÜR"

Terim, ''Galatasaray değerlerini; camiamızın en önemli isimlerinden, yaşayarak, görerek öğrendim. Bu nedenle değerleri ve menfaatleri sadece bugün değil, bundan sonra da koruyacağım. Futbolda her antrenmanda, her koridorda çeşitli hadiseler olur. Olmazsa hepimizin sağlık olarak bir ekibe görünmesi lazım. Bunlar hep olur ama sonra öpüşülür, çözülür. Bunları yönetmek o kadar kolay değil ama biz kimseden bir şey saklamıyoruz.Galatasaray, kimsenin dediği yönde hareket etmeyecektir. Böyle durumlarda yazılar, yönlendirmeler, akıl vermeler gibi çeşitli baskılara maruz kalıyoruz." açıklamasını yaptı.

"ARALARINDA 2 YAŞ VAR"

Terim, "Marcao da 35 yaşında değil. Aralarında 2 yaş var Kerem ile. Özrünü diledi. Üzgün olduğunu gösterdi. Herkes hata yapıyor. Kerem ile toparlayacağız. Olmaması için her şeyi yapardık ama bireysel hataların önlemi yok. Bunun disiplinle alakası yok. Anlık olay." dedi.

"OĞULCAN ÇAĞLAYAN İÇİN ANLAŞTIK"

Terim, "Oğulcan Çağlayan'ın konusu belli ve bir basın toplantısında da Tahir Kıran başkanla anlaşırız dedim. Sağ olsunlar başkanlar bu konuda anlaştı. Biz, bir genç alıyoruz da üç tane genç veriyoruz gibi bir durum oluşmasın. Biz bu genç arkadaşları zaten oynasın diye veriyoruz. Ali Yavuz Kol tamamen gitmiştir ama alacağı zaman öncelikli Galatasaray alacaktır, rakamı da bellidir. Yunus ve Atalay da kiralık olarak gidecek. İkisi de bizim evladımızdır. Yunus'un oynamasını istiyoruz, 20 maç barajı da koyduk. Atalay'ın da oynamasını istiyorum, geçen sezon da gitti. Verdiğimiz bütün kiralık futbolcuları izleyen, rapor eden bir departmanımız var." dedi.

"HATAYSPOR MAÇINA YETİŞMİYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen'de oynayamayacağız; Randers ile Ali Sami Yen'de oynayabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Üzgün müyüm, çok üzgünüm. Buruk musunuz derseniz, evet buruğum. Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu." ifadelerini kullandı.

MBAYE DIAGNE YANITI

Terim, "Mbaye Diagne, bize katkısı olan bir futbolcu.. Gitti, geldi... "Diagne şampiyonlukta katkısı olan oyuncu. O bu sene geç geldi. Ayın 1'ine kadar WBA ile mukavelem var dedi. Tamam dedik. Takıma çok geç katıldı. Kadronun her parçasını kullanırım ama gitmesi gereken varsa gider. Galatasaray'ın bana sunduğu kadroyu her şekilde kullanmak isterim ama gitmesi gereken varsa gider, kalması gereken varsa da kalır. "Hani o gidecekti" diye bir şey yok, herkesi kullanmak isteriz. Diagne de iyi gidiyor, üst üste de oynuyor; inşallah daha da iyi şeyler yapacak diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.



