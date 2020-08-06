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Fatih’te korona virüs denetimleri

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

Fatih’te Kaymakam Kaan Peker, ekiplerle birlikte korona virüs denetimlerine katıldı.

Fatih’te Kaymakam Kaan Peker, ekiplerle birlikte korona virüs denetimlerine katıldı. Semt pazarına giren Peker, vatandaşlara ve esnaflara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan korona virüs genelgesinin ardından İstanbul’da denetimler sıklaştırıldı. Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediyesi zabıta ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte korona virüs denetimlerine katıldı. Semt pazarına ekiplerle birlikte giren Kaan Peker, esnaf ve vatandaşa sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Fatih’te ekiplerin denetimleri gün boyunca devam edecek.

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