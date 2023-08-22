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  4. Fatih’te taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Fatih’te taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

22.08.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Onur Kadıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Fatih’te taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddialara göre, motosiklet sürücüsü Onur Kadıoğlu ile ticari taksi sürücüsü henüz bilinmeyen bir neden dolayı seyir halindeyken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen Onur Kadıoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Kadıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, taksi şoförünü gözaltına altı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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