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Fatih’te yayalara yol vermeyen sürücüler dron ile tespit edildi

06.09.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Fatih ilçesinde dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi.

Fatih’te yayalara yol vermeyen sürücüler dron ile tespit edildi

Yayalara geçiş hakkı vermeyen 6 sürücüye toplamda 11 bin 874 lira cezai işlem uygulandı. Ceza kesilen sürücüler yayaları görmediklerini söyleyerek kendini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüler dron ile tespit edilerek uygulama noktasına çekildi. Gerçekleştirilen denetimde, 6 sürücüye bin 979’ar lira para cezası kesildi. Yayalara yol vermeyen sürücüler yaya geçidinde kimseyi görmediklerini söyledi. Denetimlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.

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