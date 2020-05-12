Fatma Şahin ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, görüşme yaptığı ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in "Gelecek olan vatandaşlarımıza Türkiye'ye seyahat yapmalarıyla ilgili tüm şehir ve sınırların güvenli olduğunu söyledik" dediğini aktardı.

Şahin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Doğu ve Güneydoğu turizminin Türkiye için oldukça önemli olduğunu belirten Şahin, ABD'nin sınır illeri olan bazı Doğu ve Güneydoğu kentleri ve çevresine yönelik vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarısının turizme ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Söz konusu uyarının kaldırılmasına yönelik çalışmaların başarılı olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Sayın büyükelçi bize müjdeyi verdi, 'Gelecek olan vatandaşlarımıza Türkiye'ye seyahat yapmalarıyla ilgili tüm şehir ve sınırların güvenli olduğunu, hiçbir engelin kalmadığını söyledik' dedi. Bu pandemi sürecinden sonra benim de başkanlığımda, ABD'den bölgeye bir turizm heyetini getireceğiz. Büyükelçinin yaptığı açıklama şehrimiz ve bölgemiz açısından çok önemli."