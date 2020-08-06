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Fatsa Belediyespor yeni sezon hedefini belirledi

ORDU HABERLERİ  | 06.08.2020 13:17 | Son Güncelleme

TFF 3.

Fatsa Belediyespor yeni sezon hedefini belirledi

TFF 3. Lig takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu, “Geçtiğimiz sezon amacımız ligde kalmaktı, bunu başardık. Yeni sezonda ise hedefimiz üst sıralarda yer almak” dedi.
Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu yaptığı açıklamada, “Amacımız bu sene ligde kalmaktı. Ligde de kaldık bunun içinde baya bir mücadele verdik. Bu anlamda iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon ile ilgilide şu an transferde biz gayri resmi olarak başladık. Kulüp başkanımız bizden süre istedi, biz de o süreyi kendisine verdik. Teknik ekip olarak transfer konusunda alacağımız oyuncularla ilgili yüksek bir çalışma sağlıyoruz. Genel olarak 8-10 oyuncuyla ilgili kalmaları konusunda pozitif bir düşüncemiz var onlarla ilgili sözleşmelerimizi yapmadık daha ama kalmalarını istediklerimizi söyledik kendilerine. Oyunculara çok fazla bir ekstra teklif gelmezse kalacaklarını söylediler. Düşük bir bütçeyle yola çıkacağız. Amacımız ilk devreyi ilk onda bitirmek. Daha sonra ki Play-Off durumuna bakacağız. Yakın mı uzak mı ona göre takviyelerle devam edeceğiz. Geçen sene yaptığımız hatalarımızdan dersler çıkarıp bu sene Allah’ın izniyle yukarıya doğru ivmemizi kazandırmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan bu sene çok destek aldık. Herkesten Allah razı olsun, kötü zamanımızda bile bizi desteklediler. Bu sene özellikle iç sahadaki performansımız yüksek oluşu taraftarın çok büyük bir önemi var” diye konuştu.

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