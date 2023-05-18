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Fatsa OSB Köprüsü, aydınlatmasıyla görsel bir güzelliğe kavuştu

18.05.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından organize sanayi bölgesindeki köprüde ışıklandırma çalışması yapıldı.

Fatsa OSB Köprüsü, aydınlatmasıyla görsel bir güzelliğe kavuştu

İlçenin istihdam kapısı olan organize sanayi bölgesinin araç trafiğini rahatlatmak amacıyla, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 154 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki araç ve yaya köprüsü, Fatsa Belediyesi tarafından ışıklandırılarak hem daha güvenli hale getirildi, hem de görselliği daha güzel bir görünüm kazandı. Fatsa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından köprüye, Fatsa Belediyesi Logolu 20 tane aydınlatma direği 100 Wat led, 20 tane armatür monte edildi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yeni yapılan araç ve yaya köprüsünün organize sanayi bölgesi trafiğini rahatlattığını söyledi. Başkan Kibar, "Bu köprünün yapılması, dönemin AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun kapısını aşındırdığımızda, bizlerin talebine olumlu yanıt vererek, köprünün kısa sürede yapılmasını sağlamıştı. Bu anlamda sayın bakanımıza ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüze cani gönülden teşekkür ediyoruz. Bu güzergaha köprü yapılması gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Bu köprümüzün ışıklandırma işini belediye olarak biz üstlendik. 2 gün süren çalışma ile köprünün aydınlatma işini tamamladık ve bakıldığı zaman gerçekten güzel bir görsel ortaya çıktı. Ben köprümüzün aydınlatılmasında emeği geçen Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeline de teşekkür ediyorum” dedi.

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