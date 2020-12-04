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  4. Fatsa’da 8 ayda 15 bin 500 araç dezenfekte edildi

Fatsa’da 8 ayda 15 bin 500 araç dezenfekte edildi

ORDU HABERLERİ  | 04.12.2020 17:19 | Son Güncelleme

Fatsa Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma ve özel araçların virüsten arındırıldığı Araç Dezenfeksiyon İstasyonu’nda mart ayından bu yana 15 bin 500 aracı dezenfekte etti.Evkaf Mahallesi Ordu-Samsun karayolu Liman Kavşağı’na kurulan Araç Dezenfeksiyon İstasyonu cumartesi günü dahil haftanın altı günü Karadeniz Sahil Yolu’nu kullanan araçlara hizmet veriyor.“Amacımız virüs salgınını önlemek”Araç dezenfeksiyon istasyonunu yeniden kullanıma açtıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Kovid-19 virüsünün yeniden yayılma hızını artırmasıyla birlikte belediye olarak önlemleri iki katına çıkardık.

Fatsa Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma ve özel araçların virüsten arındırıldığı Araç Dezenfeksiyon İstasyonu’nda mart ayından bu yana 15 bin 500 aracı dezenfekte etti.
Evkaf Mahallesi Ordu-Samsun karayolu Liman Kavşağı’na kurulan Araç Dezenfeksiyon İstasyonu cumartesi günü dahil haftanın altı günü Karadeniz Sahil Yolu’nu kullanan araçlara hizmet veriyor.

“Amacımız virüs salgınını önlemek”
Araç dezenfeksiyon istasyonunu yeniden kullanıma açtıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Kovid-19 virüsünün yeniden yayılma hızını artırmasıyla birlikte belediye olarak önlemleri iki katına çıkardık. Bilindiği gibi, geçtiğimiz mart ayında Araç Dezenfeksiyon İstasyonumuzu ilk olarak toplu taşıma yapan araçlar için kurmuştuk. Ancak, yoğun talep görünce özel araçları da dezenfekte etmeye başladık. Normalleşme sürecinde çalışmalarına kısa bir ara verdiğimiz Araç Dezenfeksiyon İstasyonumuzu, son zamanlarda virüs tehdidinin kendini yeniden hissettirmesiyle tekrar hizmete açtık. Bu istasyonumuzda ilçemizde ticari taksilerimiz, dolmuş güzergahında çalışan toplu taşıma araçlarımız başta olmak üzere tüm araçlarımız dezenfekte edilebiliyor” dedi.

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