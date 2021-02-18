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Fatsa’da sokak hayvanları yalnız değil

18.02.2021 18:14 | Son Güncelleme:
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Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarını unutmuyor.Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 42 beslenme noktasında mama ve yemleme çalışması yaptı.Ülke genelinde etkili olduğu gibi Fatsa’daki yoğun kar yağışı ve soğuk hava, insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarını unutmuyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 42 beslenme noktasında mama ve yemleme çalışması yaptı.
Ülke genelinde etkili olduğu gibi Fatsa’daki yoğun kar yağışı ve soğuk hava, insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Vatandaşların olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için her türlü çalışmayı yapan Fatsa Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da ihmal etmedi. Kar yağışı ile birlikte yem bulmakta zorlanan hayvanlar için Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında bulunan 42 beslenme noktasına mama ve yem bıraktı.
İnsan odaklı bir belediyecilik anlayışı ile birlikte yaşayan her canlı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Dışarıda bizimle birlikte hayatını devam ettiren birçok canlı var. Hava şartları sokaktaki can dostlarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Kış aylarında da yem bulmakta zorlanan bu can dostlarımız için de çalışmamız gerekiyor. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara, belirli aralıklarla yem bırakıyoruz. Bu konuda, mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Ekiplerimiz gün gün ilçemizin çeşitli noktalarında bulunan beslenme noktasında mama çalışması yapıyor. Bu çalışmalarımız sadece kar yağdığında değil, kış mevsimi boyunca devam edecek” dedi.

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