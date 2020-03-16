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Fatsa’da tedbirler artırıldı

ORDU HABERLERİ  | 16.03.2020 13:26 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüsüne karşı cami, okullar ve kamu binaları gibi kamuya açık tüm alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı.Yeni tip korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olduğu Kaymakamlık, İtfaiye, Emniyet Müdürlüğü, Otogar, Fatsa Belediyesi, Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı, Fatsa Belediyespor Kulüp Binası, Hükümet Konağı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, SGK Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Askerlik Şubesi, PTT Müdürlüğü, Müftülük, Emniyet Müdürlüğü araçları, toplu taşıma araçları, öğrenci servisleri, okullar, pansiyonlar, yurtlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Fatsa Meslek Yüksek Okulu, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, camiler, mescitler, Gençlik Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, 75.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüsüne karşı cami, okullar ve kamu binaları gibi kamuya açık tüm alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı.
Yeni tip korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olduğu Kaymakamlık, İtfaiye, Emniyet Müdürlüğü, Otogar, Fatsa Belediyesi, Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı, Fatsa Belediyespor Kulüp Binası, Hükümet Konağı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, SGK Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Askerlik Şubesi, PTT Müdürlüğü, Müftülük, Emniyet Müdürlüğü araçları, toplu taşıma araçları, öğrenci servisleri, okullar, pansiyonlar, yurtlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Fatsa Meslek Yüksek Okulu, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, camiler, mescitler, Gençlik Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, 75. Yıl Spor Salonu, Yurt Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Müdürlüğü’nde korona virüsüne ve salgın hastalıklara karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı.
Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı Vektörel Mücadele Birimi ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde detaylı bir şekilde dezenfekte çalışması yapıldı.

“Panik yok, rehavet yok ama tedbir var, dikkat var”
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar halk sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, “Çin’de başlayarak binlerce kişinin ölümüne neden olan ve dünyada küresel bir tehdit haline gelen öldürücü korona virüsüne karşı halk sağlığını olası olumsuzlukların önüne geçmek için ortak kullanım alanlarının dezenfekte çalışmaları titizlikle uygulanmaya devam ediyor. İlk aşama bu virüsü olabildiğince geç ülkemize sokmaktı. Bunu başardık. Şimdi panik yok, rehavet yok ama tedbir var, dikkat var! Bu işi salgın olmadan, hayatımıza ara vermeden ülkemizden savuşturacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı için virüs ve bakterilere karşı çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

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