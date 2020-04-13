Fatsalı iş adamından bin 500 aileye erzak yardımı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir iş adamı bin 500 koli erzak yardımında bulundu.

Fatsalı iş adamı Cemil Yahşi tarafından bin 500 aileye gıda yardımı yapıldı. Bu zor günlerde vatandaşların yanında olduklarını belirten iş adamının oğlu Bilal Can Yahşi, “Firma olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar halkımızın ve üreticimizin yanında olduk. Bu günde dayanışmanın önemini sorumluluk gereği hissediyoruz. Küresel sorun haline gelmiş olan korana virüs belasından tez zamanda ülkemizin kurtulmasını diliyoruz. Bu zorlu süreçte yardım ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hijyen kuralları içerisinde muhtarlar arayıcılığı ile yardımlarımızı ilettik” dedi.

