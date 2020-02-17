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Fatsa’ya yeni içme suyu deposu

ORDU HABERLERİ  | 17.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Ordu genelinde sürdürdüğü yatırım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.Fatsa ilçesinde 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edecek olan OSKİ, birçok mahallenin içme suyu sorununu çözmeyi amaçlıyor.Fatsa ilçesinde yapımına başlanılan 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun kazı çalışmaları devam ediyor.

Fatsa’ya yeni içme suyu deposu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Ordu genelinde sürdürdüğü yatırım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Fatsa ilçesinde 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edecek olan OSKİ, birçok mahallenin içme suyu sorununu çözmeyi amaçlıyor.
Fatsa ilçesinde yapımına başlanılan 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun kazı çalışmaları devam ediyor. Ayazlı Mahallesi’ndeki içme suyu deposunun yapımı tamamlandığında ilk etapta; Ayazlı, Evkaf ve Dolunay Mahallelerine hizmet verecek. Depo ile birlikte yapılacak terfi merkeziyle birlikte ikinci etapta; Yukarıtepe, Sudere, Aşağıtepe, Yeşiltepe ve Sazcılar Mahallelerine içme suyu iletimi sağlanacak.
Yapılan depo ile diğer depolar arasında bağlantı kurmak için 6 bin metre içme suyu boru hattı döşeyecek olan ekipler, çalışmaları haziran ayı sonunda tamamlayarak hizmete sunmayı amaçlıyor.

Fatsa’ya yeni içme suyu deposu

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