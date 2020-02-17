Fatsa’ya yeni içme suyu deposu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Ordu genelinde sürdürdüğü yatırım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Fatsa ilçesinde 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edecek olan OSKİ, birçok mahallenin içme suyu sorununu çözmeyi amaçlıyor.

Fatsa ilçesinde yapımına başlanılan 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun kazı çalışmaları devam ediyor. Ayazlı Mahallesi’ndeki içme suyu deposunun yapımı tamamlandığında ilk etapta; Ayazlı, Evkaf ve Dolunay Mahallelerine hizmet verecek. Depo ile birlikte yapılacak terfi merkeziyle birlikte ikinci etapta; Yukarıtepe, Sudere, Aşağıtepe, Yeşiltepe ve Sazcılar Mahallelerine içme suyu iletimi sağlanacak.

Yapılan depo ile diğer depolar arasında bağlantı kurmak için 6 bin metre içme suyu boru hattı döşeyecek olan ekipler, çalışmaları haziran ayı sonunda tamamlayarak hizmete sunmayı amaçlıyor.



