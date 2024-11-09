Fazla erotik bulunmuştu! Esas Oğlan dizisi TikTok'ta yasaklandı, Hadise küplere bindi!

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın yer aldığı Esas Oğlan dizisinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündeme bomba gibi düştü. Gerçek aşkı arayan iki yakın arkadaşın ilişkilerini izlediğimiz dizinin fragmanı sosyal medyayı salladı.

Seda Bakan'ın siyah jartiyer giydiği ve Hadise'nin yatak sahneleri olay oldu. Birçok kullanıcı fragmanı fazla erotik buldu. Genel olarak beğenilmeyen diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TİKTOK'TAN KALDIRILDI, HADİSE TEPKİ GÖSTERDİ!

Hadise ile Seda Bakan’ın başrollerini paylaştığı Esas Oğlan dizisinin fragmanı Tiktok tarafından kaldırıldı. Hadise ise bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabında isyan etti. Ünlü şarkıcı, "Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin “erotik” bulunarak yasaklanmasından, “Sıfır Tolerans” klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde “ahlaksız” oluyor!" dedi.

"TECAVÜZ SAHNELERİ KABUL GÖRÜRKEN..."

Hadise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şimdi yeni dizimiz “Esas Oğlan”ın fragmanı TikTok’ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu? Her türlü videonun paylaşıldığı, çocukların yanlış şekilde kullanıldığı, bedenlerin açılarak para kazanıldığı içerikler serbest ama aşk sahneleri “ahlaksız” ilan ediliyor. Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor? Zihniyetler değiştikçe ülkemizde her şey güzelleşecek. Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz."