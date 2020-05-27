YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Fazla teknoloji kullanımı bağımlılık yapıyor

Fazla teknoloji kullanımı bağımlılık yapıyor

BAYBURT HABERLERİ  | 27.05.2020 10:47 | Son Güncelleme

Yeni hayat tarzına adaptasyon için bireylerin teknolojiye, internete yönelmelerinin anlayışla karşılanabileceğini belirten Psikolog Nilay Gürtaş, teknolojinin fazla kullanıldığı takdir de bağımlılık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekti.Gürtaş, teknoloji bağımlılığını, kişinin akıllı telefon, sosyal medya, internet veya bilgisayar oyunları üzerindeki kontrolünü tam olarak sağlayamaması olarak ifade etti.

Fazla teknoloji kullanımı bağımlılık yapıyor

Yeni hayat tarzına adaptasyon için bireylerin teknolojiye, internete yönelmelerinin anlayışla karşılanabileceğini belirten Psikolog Nilay Gürtaş, teknolojinin fazla kullanıldığı takdir de bağımlılık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekti.
Gürtaş, teknoloji bağımlılığını, kişinin akıllı telefon, sosyal medya, internet veya bilgisayar oyunları üzerindeki kontrolünü tam olarak sağlayamaması olarak ifade etti. Salgın döneminde sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı gençlerin, teknoloji bağımlılığı konusunda en riskli grup olduğunu vurgulayan Psk. Gürtaş, “Gençlerin oynadığı, uzun süreli çevrim içi oyunların bağımlılık yapma kapasitesi çok yüksek. Kişi bağımlı olduğunda ise onu artık bir hastalık grubunda inceliyoruz. Bağımlılık çok dirençlidir, kişinin diğer fonksiyonlarını götürür ve geri dönüşü zor bir durumdur” dedi.
Yirmi yaş altı genç grubunun yanı sıra, evlerinde kısmi sosyal izolasyonu sağlayan herkesin bu risk grubunda yer aldığını belirten Psk. Gürtaş, “Pandemi sürecinde, dünya genelinde internet kullanımının neredeyse iki kat arttığını görüyoruz. Yapılan araştırmalar sosyal medyanın fazla kullanımının, kişilerin kaygı ve depresyon düzeylerinde yükselmeye sebep olduğunu gösteriyor. Ayrıca teknolojinin ihtiyaçtan fazla kullanılması sonucu bireyde ortaya çıkan bağımlılıkla beraber dikkat bozukluğuna, sosyal fobiye, özgüven eksikliğine, saldırgan davranışlar sergilemesine sebep oluyor” diye konuştu.
Kişilerin eğlence saatlerine daha işlevsel davranışlar ekleyebileceğine değinen Psk. Gürtaş, bireylerin kişisel gelişimlerine teknolojiden bağımsız katkıda bulunacak aktiviteler yapabileceği tavsiyesinde bulundu. Psk. Gürtaş, “Aile vakti, grup oyunları, ilgi alanına hitap eden hobiler gibi uğraşları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Evde yapacağınız fiziksel aktiviteler hem fiziksel hem de psikolojik sağlığınız açısından olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır. Kendinizi çıkmazda hissettiğiniz zamanda profesyonel yardıma başvurabilirsiniz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Iğdır’da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı

Iğdır’da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı

Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi

Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları

Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Bayburt Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
02:56
Sabah
04:47
Öğle
12:21
İkindi
16:18
Akşam
19:46
Yatsı
21:28

Bayburt Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Lokman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bayburt’ta pozitif vaka sayısı 40’a düştü

Bayburt’ta pozitif vaka sayısı 40’a düştü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Milli dayanışma kampanyasına düvesini bağışladı

Milli dayanışma kampanyasına düvesini bağışladı

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.