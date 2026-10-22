FC Midtjylland - Sint Truiden Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

FC Midtjylland ile Sint Truiden, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla MCH Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
FC Midtjylland ve Sint Truiden, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takım da farklı formlarla sahaya çıkacak.
FC Midtjylland, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek önemli bir performans sergiledi. Ancak sakat oyuncularının fazlalığı, takımın güç dengesini etkileyebilir.
FC Midtjylland kadrosunda Martin Erlic (Sakat - Ayağından Sakat), Magnus Jensen (Sakat - Ayağından Sakat), Elias Olafsson (Sakat - Böbreklerinde Problem), David Martinez (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ousmane Diao (Sakat - Ayağından Sakat), Victor Bak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mikel Gogorza (Sakat - Kalçasından Sakat) ve Denil Castillo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Sint Truiden kadrosunda Arbnor Muja (Şüpheli) yer almıyor.
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