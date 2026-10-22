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FC Midtjylland - Sint Truiden Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

FC Midtjylland, UEFA Konferans Ligi'nde son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor. Sint Truiden ise liginde zorluklar yaşıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

FC Midtjylland - Sint Truiden Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
FC Midtjylland
Perşembe 22:00
22.10.2026
Sint Truiden
Stadyum: MCH Arena

FC Midtjylland ile Sint Truiden, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla MCH Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

FC Midtjylland ve Sint Truiden, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takım da farklı formlarla sahaya çıkacak.

Takımların güncel form bilgileri
FC Midtjylland

tüm kulvarlar

  • 19.10.2026 Viborg 1-2 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi G
  • 15.10.2026 Egnatia 1-1 FC Midtjylland UEFA Konferans Ligi B
  • 11.10.2026 FC Midtjylland 2-1 FC Copenhagen Danimarka Süper Ligi G
  • 19.09.2026 Odense 1-1 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi B
  • 14.09.2026 FC Midtjylland 4-1 Brondby Danimarka Süper Ligi G
Sint Truiden

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Sint Truiden 4-1 Lommel SK Belçika Kupası G
  • 15.10.2026 Sint Truiden 2-0 Iberia 1999 UEFA Konferans Ligi G
  • 11.10.2026 KV Mechelen 4-3 Sint Truiden Belçika 1. Ligi M
  • 20.09.2026 Sint Truiden 0-2 Westerlo Belçika 1. Ligi M
  • 12.09.2026 SK Beveren 2-0 Sint Truiden Belçika 1. Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

FC Midtjylland, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek önemli bir performans sergiledi. Ancak sakat oyuncularının fazlalığı, takımın güç dengesini etkileyebilir.

Eksik Oyuncular

FC Midtjylland

8 eksik
Martin Erlic Sakat Ayağından Sakat
Magnus Jensen Sakat Ayağından Sakat
Elias Olafsson Sakat Böbreklerinde Problem
David Martinez Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Ousmane Diao Sakat Ayağından Sakat
Victor Bak Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Mikel Gogorza Sakat Kalçasından Sakat
Denil Castillo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Sint Truiden

1 eksik
Arbnor Muja Şüpheli

FC Midtjylland kadrosunda Martin Erlic (Sakat - Ayağından Sakat), Magnus Jensen (Sakat - Ayağından Sakat), Elias Olafsson (Sakat - Böbreklerinde Problem), David Martinez (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ousmane Diao (Sakat - Ayağından Sakat), Victor Bak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mikel Gogorza (Sakat - Kalçasından Sakat) ve Denil Castillo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sint Truiden kadrosunda Arbnor Muja (Şüpheli) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
FC Midtjylland - Sint Truiden maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.

FC Midtjylland - Sint Truiden maçı saat kaçta?

Maç saat 22:00'de başlayacak.

FC Midtjylland - Sint Truiden maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi bulunmamaktadır.

FC Midtjylland - Sint Truiden maçında hangi oyuncular eksik?

FC Midtjylland'da Martin Erlic, Magnus Jensen, Elias Olafsson, David Martinez, Ousmane Diao, Victor Bak ve Mikel Gogorza eksik; Sint Truiden'de Arbnor Muja'nın durumu şüpheli.

FC Midtjylland ve Sint Truiden'in ligde kaç puanı var?

Lig puanları hakkında bilgi mevcut değildir.

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Anahtar Kelimeler:
FC Midtjylland
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