FC Midtjylland - Sint Truiden Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi FC Midtjylland Perşembe 22:00 Sint Truiden

FC Midtjylland ile Sint Truiden, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla MCH Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

FC Midtjylland ve Sint Truiden, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takım da farklı formlarla sahaya çıkacak.

Takımların güncel form bilgileri FC Midtjylland tüm kulvarlar Viborg 1-2 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi G

Egnatia 1-1 FC Midtjylland UEFA Konferans Ligi B

FC Midtjylland 2-1 FC Copenhagen Danimarka Süper Ligi G

Odense 1-1 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi B

FC Midtjylland 4-1 Brondby Danimarka Süper Ligi G Sint Truiden tüm kulvarlar Sint Truiden 4-1 Lommel SK Belçika Kupası G

Sint Truiden 2-0 Iberia 1999 UEFA Konferans Ligi G

KV Mechelen 4-3 Sint Truiden Belçika 1. Ligi M

Sint Truiden 0-2 Westerlo Belçika 1. Ligi M

SK Beveren 2-0 Sint Truiden Belçika 1. Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

FC Midtjylland, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek önemli bir performans sergiledi. Ancak sakat oyuncularının fazlalığı, takımın güç dengesini etkileyebilir.

Eksik Oyuncular FC Midtjylland 8 eksik Martin Erlic Magnus Jensen Elias Olafsson David Martinez Ousmane Diao Victor Bak Mikel Gogorza Denil Castillo Sint Truiden 1 eksik Arbnor Muja

FC Midtjylland kadrosunda Martin Erlic (Sakat - Ayağından Sakat), Magnus Jensen (Sakat - Ayağından Sakat), Elias Olafsson (Sakat - Böbreklerinde Problem), David Martinez (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ousmane Diao (Sakat - Ayağından Sakat), Victor Bak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mikel Gogorza (Sakat - Kalçasından Sakat) ve Denil Castillo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sint Truiden kadrosunda Arbnor Muja (Şüpheli) yer almıyor.

Canlı anlatım