CANLI | FC Midtjylland - Sint Truiden maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

13:00 - 22 Ekim 2026

EGNATİA - FC MİDTJYLLAND MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



15 Ekim 2026 tarihinde, UEFA Konferans Ligi'nde Egnatia ile FC Midtjylland karşılaşacak. İki takım da formda bir dönem geçiriyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.