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CANLI | FC Midtjylland - Sint Truiden maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | FC Midtjylland - Sint Truiden maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

FC Midtjylland, 22 Ekim 2026'da MCH Arena'da Sint Truiden ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçta, ev sahibi ekibin galibiyet hedefi dikkat çekiyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Stadyum MCH Arena
FC Midtjylland FC Midtjylland
-
-
Sint Truiden Sint Truiden

13:00 - 22 Ekim 2026

EGNATİA - FC MİDTJYLLAND MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | FC Midtjylland - Sint Truiden maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
15 Ekim 2026 tarihinde, UEFA Konferans Ligi'nde Egnatia ile FC Midtjylland karşılaşacak. İki takım da formda bir dönem geçiriyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) EGNATİA - FC MİDTJYLLAND MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | FC Midtjylland - Sint Truiden maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Egnatia, UEFA Konferans Ligi'ndeki heyecan dolu maçta FC Midtjylland ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan aldı.

05:00 - 22 Ekim 2026

FC MİDTJYLLAND - SİNT TRUİDEN MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | FC Midtjylland - Sint Truiden maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
FC Midtjylland, UEFA Konferans Ligi'nde Sint Truiden ile karşılaşacak. İki takım da farklı formlarla maça çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FC Midtjylland
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