CANLI | FC Midtjylland - Sint Truiden maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
15 Ekim 2026 tarihinde, UEFA Konferans Ligi'nde Egnatia ile FC Midtjylland karşılaşacak. İki takım da formda bir dönem geçiriyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 22 Ekim 2026
Egnatia, UEFA Konferans Ligi'ndeki heyecan dolu maçta FC Midtjylland ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan aldı.
05:00 - 22 Ekim 2026
FC Midtjylland, UEFA Konferans Ligi'nde Sint Truiden ile karşılaşacak. İki takım da farklı formlarla maça çıkıyor.
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