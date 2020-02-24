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FC Nürnberg de Corendon Airlines ile uçacak

ANTALYA HABERLERİ  | 24.02.2020 13:12 | Son Güncelleme

Corendon Airlines, Almanya’nın en köklü kulüplerinden FC Nürnberg’in sponsoru oldu.Türkiye’de pek çok spor kulübü ve turnuvaya sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, yurt dışındaki sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi.

FC Nürnberg de Corendon Airlines ile uçacak

Corendon Airlines, Almanya’nın en köklü kulüplerinden FC Nürnberg’in sponsoru oldu.
Türkiye’de pek çok spor kulübü ve turnuvaya sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, yurt dışındaki sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi. Yıllık 6 milyon yolcu sayısı ile Avrupa’nın en önemli havayolu şirketleri arasında yer alan ve Almanya’daki pazar payını her yıl daha da geliştiren Corendon Airlines; Alman futbolunun en köklü kulüplerinden, Der Club olarak anılan FC Nürnberg’in sponsoru oldu.
Yapılan anlaşma doğrultusunda Corendon Airlines, 2019

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