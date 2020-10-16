YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Feci kazada genç sağlıkçı ağır yaralandı

Feci kazada genç sağlıkçı ağır yaralandı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 16.10.2020 19:52 | Son Güncelleme

Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan anestezi teknikeri Burak Çetinalp, şahsi aracıyla sabah işe gelirken Torul’da kaza yaptı.

Feci kazada genç sağlıkçı ağır yaralandı

Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan anestezi teknikeri Burak Çetinalp, şahsi aracıyla sabah işe gelirken Torul’da kaza yaptı. Trabzon’a sevk edilen Çetinalp’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Edinilen bilgiye göre Trabzon’dan görev yaptığı Gümüşhane Devlet Hastanesine gelmek üzere sabah erken saatlerde yola çıkan 22 yaşındaki Çetinalp, Torul ilçesi girişindeki Köprübaşı kavşağında 02 LH 455 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti.
Yoldan çıkan ve çok sayıda takla atan araçtan ağır yaralanan Çetinalp, Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Trabzon KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
16 Ekim Dünya Anestezi Gününde ağır bir kaza geçiren Anastezi Teknikeri Çetinalp’in sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Osmaniye’de korona denetimi
Osmaniye’de korona denetimi
Azerbaycan’a bir destek de MER Kolejinden
Azerbaycan’a bir destek de MER Kolejinden
Muğla BİLSEM’den iki dünya birinciliği
Muğla BİLSEM’den iki dünya birinciliği

Gümüşhane Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:27
Öğle
12:13
İkindi
15:17
Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Yalçın Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.