Fedakar baba uğrunda hayatını değiştirdiği engelli çocukları için 31 yıldır emek veriyor

FERDİ UZUN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serebral palsi hastası iki çocuğu ve eşiyle yaşayan Salih Sezgin, ailesinin mutluluğu için verdiği mücadeleyle herkese örnek oluyor.

Ege Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Salih Sezgin çiftinin hayatı, 1989'da ilk çocukları Samet'e, 17 aylıkken "serebral palsi" teşhisi konmasıyla değişti. Çiftin ikinci çocuğu Sena'ya da 1 yaşına geldiğinde aynı teşhis kondu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden tekniker olarak emekli olan baba Salih Sezgin, tüm zamanını çocuklarına adadı.

Salih Sezgin, evinde Sena ve Samet'in rahat etmesi için her türlü düzenlemeyi yaptı. Çocukları için minibüs de satın alan Sezgin, gezmeyi istedikleri her yere götürüyor.

- "Yaşadığımız her şey Allah'ın bize verdiği lütuf"

Salih Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını çok sevdiğini ve onların mutluluğunun her şeyden önce geldiğini dile getirdi.

Yaşadıkları karşısında asla isyankar olmadığını dile getiren Sezgin, "Tüm bunlar, Cenab-ı Allah'ın bize verdiği bir lütuf ve güzellikti. Biz de bu güzellik çerçevesinde mücadelemize devam ettik. Yaşam şartımız normal bir aileye göre değişiktir. Siz 5 dakikada hazırlanır dışarı çıkarsınız ama bizim hazırlanmamız dışarı çıkmamız saatleri alır. Hayatımızdaki her şeyi, 32 yıldır çocuklarımıza göre ayarlıyoruz. Tüm bunlar mutlu bir yaşam için." dedi.