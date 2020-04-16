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Felipe Melo'dan Galatasaray mesajı! "Döneceğim"

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.04.2020 23:19 | Son Güncelleme

Brezilya ekiplerinden Palmeiras'da forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, konuk olduğu canlı yayında sarı-kırmızılı kulübü unutamadığını vurguladı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Palmeiras'ın yıldızı Felipe Melo, katıldığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Juventus mu Galatasaray mı" sorusuna yanıt veren Melo, "Galatasaray benim kalbim. Cimbombom!" dedi.

Ayrıca Brezilyalı yıldız, bir gün Galatasaray'a geri döneceğini vurguladı.

FENERBAHÇE'YE FLAŞ GÖNDERME

Melo 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk ipini göğüsledikleri maçı hatırlatıp, "Türkiye'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, bununla birlikte tarihe geçtim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü." diye konuştu..

Galatasaray formasıyla 154 maça çıkan Felipe Melo, 18 gol attı ve 12 asist yaptı.


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Galatasaray felipe melo

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