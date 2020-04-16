Felipe Melo'dan Galatasaray mesajı! "Döneceğim"

Bir dönem Galatasaray forması giyen Palmeiras'ın yıldızı Felipe Melo, katıldığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.
"Juventus mu Galatasaray mı" sorusuna yanıt veren Melo, "Galatasaray benim kalbim. Cimbombom!" dedi.
Ayrıca Brezilyalı yıldız, bir gün Galatasaray'a geri döneceğini vurguladı.
Melo 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk ipini göğüsledikleri maçı hatırlatıp, "Türkiye'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, bununla birlikte tarihe geçtim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü." diye konuştu..
Galatasaray formasıyla 154 maça çıkan Felipe Melo, 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Gönlümüzdeki...
Ndiaye'den Diagne'ye sert tepki
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş itirafı
Inter, 1 milyon adet bağışladı
Samuel Eto'o'dan dev yardım
Oğuzhan Özyakup kalmak istiyor
Ulubatlı Souness bayrak dikme olayını anlattı
F.Bahçe'den Kırklareli'ne kabin yardımı!
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Beşiktaş'tan resmi ayrılık açıklaması
Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
'Hayalim Messi ile birlikte oynamak'
Dirar'dan F.Bahçe itirafı
Almanya ligi için flaş karar!
Sosa'dan Fenerbahçe açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum