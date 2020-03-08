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Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.03.2020 13:11 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğinde düzenlenen “Felsefe ve Edebiyat Konferansları” başladı.İlk etkinlikte dünyaca ünlü roman yazarı Dostoyevski ele alındı.

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğinde düzenlenen “Felsefe ve Edebiyat Konferansları” başladı.
İlk etkinlikte dünyaca ünlü roman yazarı Dostoyevski ele alındı. Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen konferansa Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra çok sayıda felsefe ve edebiyatsever katıldı. “Dostoyevski’nin Özgürlük Görüşü” adlı konferansta konuşan felsefeci ve yazar Doç. Dr. Muttalip Özcan, “Özgürlükle ilgili Dostoyevski’nin görüşlerini konuşacağız. Gündelik hayatta da çok tartışılır; özgürlüğün kesin bir tanımını vermek, ne olduğunu söylemek bir bakıma zor. Çünkü farklı farklı şeyler anlaşılıyor özgürlükte. Söz gelimi bir ülkenin özgürlüğü, bir ülkede özgürlükler, bir kişinin özgürlüğü farklıdır. Bir ülkede özgürlük derken kastettiğimiz şey bir takım haklarla ilgilidir. Biz hak yerine özgürlük ifadesini kullanıyoruz. Ülkeler değil de kişiler babında özgürlüğü tartıştığımızda farklı özgürlük anlayışları çıkıyor. En yaygını sizin de duymuş olduğunuz özgürlük anlamı. Aslında isteyenin istediğini yapması olarak anlatılabilir en genel anlamda. Biraz daha daraltılırsa, insanların kendilerince değerli buldukları şeyleri yapması konusunda engellenmemesi ki bu da aslında hakla örtüşüyor. Dostoyevski, bizim bildiğimiz egemen olan özgürlük anlayışının dışında farklı şeyler söylüyor. Bu özgürlük anlayışı Nietzsche’nin özgürlük anlayışı ile doğrudan doğruya alakalı. Hatta Nietzsche’nin kitaplarını okurken göreceksiniz sanki Dostoyevski’den alıntı yapmış hemen gözünüze çarpabilir. Dostoyevski’nin özgürlükle görüşleri, Karamazov Kardeşler adlı kitabında Büyük Engizisyon Yargıcı bölümünde var. Büyük Engizisyon Yargıcı bölümü kurgusal bir bölümdür aslında. Bir yargılama, sahne içinde bir adam ortaya çıkıyor sessiz sedasız, halk onun kim olduğunu hemen fark ediyor. Aslında halkın arasına karışan kişi İsa’dır. Sonunda yargıç İsa ile konuşmaya başlar. Özgürlük ile olan düşünceleri, İsa yargıcın konuşması sırasında söyledikleri ile bağlantılı” şeklinde konuştu.
Özcan’ın konferansı, katılımcılardan gelen soruları yanıtlaması ile sona erdi. Programın sonunda Özcan’a teşekkür eden Başkan Ataç, konuk yazara çiçek takdim etti.

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