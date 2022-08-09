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  4. Femonen Buse Plan ile aşk yaşayan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'den göğüs sansürü

Femonen Buse Plan ile aşk yaşayan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'den göğüs sansürü

09.08.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge sosyal medya fenomeni Buse Plan ile aşk yaşamaya başladı. Birbirlerinden hiç ayrılmayan ve her anlarını sosyal medyadan da paylaşan çiftten ilginç bir poz daha geldi. Sevgilisine sarıldığı anı paylaşan İmge, Buse Plan'ın göğsüne emojili sansür uyguladı.

Femonen Buse Plan ile aşk yaşayan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'den göğüs sansürü

Voleyboldaki başarısıyla büyük beğeni toplayan Ebrar Karakurt'un aşk hayatı da gündemden düşmüyor. Eski sevgilisi İmge ile uzun zaman yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebrar bu ilişkiyi bir süre önce noktaladı.

Ancak Ebrar Karakurt'tan sonra İmge de bir fenomen oldu ve 38.5K takipçiye ulaştı. İmge geçtiğimiz günlerde ise sosyal medya fenomeni Buse Plan ile aşk yaşadığını paylaştığı pozlarla ilan etti.

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Bir süredir tatilde olan çiftten İmge sevgilisiyle yeni pozlarını paylaştı. Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sevgilisinin göğüs dekoltesini sansürleyerek dikkat çekti.

İşte o fotoğraf:

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Ebrar Karakurt
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