Femonen Buse Plan ile aşk yaşayan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'den göğüs sansürü

Voleyboldaki başarısıyla büyük beğeni toplayan Ebrar Karakurt'un aşk hayatı da gündemden düşmüyor. Eski sevgilisi İmge ile uzun zaman yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebrar bu ilişkiyi bir süre önce noktaladı.

Ancak Ebrar Karakurt'tan sonra İmge de bir fenomen oldu ve 38.5K takipçiye ulaştı. İmge geçtiğimiz günlerde ise sosyal medya fenomeni Buse Plan ile aşk yaşadığını paylaştığı pozlarla ilan etti.

Bir süredir tatilde olan çiftten İmge sevgilisiyle yeni pozlarını paylaştı. Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sevgilisinin göğüs dekoltesini sansürleyerek dikkat çekti.

İşte o fotoğraf:



