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Fen işleri tüm hızıyla çalışıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları; Çamlıca Mahallesi Ayvalı, Metin, Tepeler, Tülay ve Tahta Sokak, Batıkent Mahallesi Atilla İlhan Sokak ve Nusret Fişek Sokak, Kumlubel Mahallesi Aydın, Dizginler ve Uygun Sokak’ta devam ediyor.Ekiplerin kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Batıkent Mahallesi Cemşit Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Oğuz, Karıner, Gençtürk, Bahar ve Akıner Sokak, Sazova Mahallesi Elit, 6972.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları; Çamlıca Mahallesi Ayvalı, Metin, Tepeler, Tülay ve Tahta Sokak, Batıkent Mahallesi Atilla İlhan Sokak ve Nusret Fişek Sokak, Kumlubel Mahallesi Aydın, Dizginler ve Uygun Sokak’ta devam ediyor.
Ekiplerin kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Batıkent Mahallesi Cemşit Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Oğuz, Karıner, Gençtürk, Bahar ve Akıner Sokak, Sazova Mahallesi Elit, 6972. ve 7055. Sokak, Fatih Mahallesi Pehlivanlar Sokak, Esentepe Mahallesi Tozman ve Yücel Sokak yer alıyor.
Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Batıkent, Aşağı Söğütönü, Gündüzler, Kumlubel, Çamlıca, Beyazaltın ve Mollaoğlu mahallelerinde sürüyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğin belirtti.

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