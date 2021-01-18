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Fen Lisesi Kendi Mobil Uygulamasını Geliştirdi

18.01.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Fen Lisesi Kendi Mobil Uygulamasını Geliştirdi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi kendi mobil uygulamasını geliştirdi.Devlet okulları arasında mobil uygulama geliştirme ve kullanma açısından bir ilke imza attıklarını söyleyen Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Eren, amaçlarının öğrencilerin ihtiyaç duyduğu içeriklere tek bir çatı altında ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek “Okulumuz mobil uygulaması MADFEN Mobil ile öğrencilerimiz ve velilerimiz okulumuz hakkında bilgilere, haberlere ve duyurulara ulaşabildikleri gibi uygulamamız sayesinde Uzaktan Eğitimde kullanılan Canlı Sınıflara ve Deneme Sınavı sonuçlarına da ulaşabilmektedirler.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi kendi mobil uygulamasını geliştirdi.
Devlet okulları arasında mobil uygulama geliştirme ve kullanma açısından bir ilke imza attıklarını söyleyen Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Eren, amaçlarının öğrencilerin ihtiyaç duyduğu içeriklere tek bir çatı altında ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek “Okulumuz mobil uygulaması MADFEN Mobil ile öğrencilerimiz ve velilerimiz okulumuz hakkında bilgilere, haberlere ve duyurulara ulaşabildikleri gibi uygulamamız sayesinde Uzaktan Eğitimde kullanılan Canlı Sınıflara ve Deneme Sınavı sonuçlarına da ulaşabilmektedirler. MADFEN Mobil ile EBA TV ve Youtube kanalımız olan MADFEN TV’yi izleme imkanına sahip olunmaktadır. Ayrıca uygulamayı telefonuna kuran öğrenci ve velilerimiz düzenli gönderilen bildirimler sayesinde okulla ilgili duyurulardan sıcağı sıcağına haberdar olabilmektedir." dedi.
Eren, uygulamanın halihazırda Android telefonlarda çalıştığını, IOS telefonlara da yüklenebilmesi için çalışmaların devam ettiğini, Play Store’a uygulama yüklemek ücretli olduğu için uygulamanın şimdilik okul web sitesi olan madfen.meb.k12.tr’de verilen link üzerinden indirildiğini söyledi.
Okul öğrencilerinden Muhammed Emir ise, mobil uygulamadan çok memnun olduğunu, gelen bildirimler sayesinde okulla ilgili haber ve bildirimlerden anında haberdar olduklarını, ayrıca MADFEN TV ile katılamadıkları dersleri dinleyebildiklerini söyledi.

Fen Lisesi Kendi Mobil Uygulamasını Geliştirdi

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