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Fen Lisesi öğrencilerden büyük başarı

ERZURUM HABERLERİ  | 11.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Erzurum Yakutiye Prof.Dr.

Erzurum Yakutiye Prof.Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencilerinden Ömer Mert Atasever ve Umut Orhan ‘Alzheimera karşı doğal bir düşman Kızılcık’ adlı bilimsel çalışmalarıyla 51. TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışmasında Türkiye 2.si oldu.
Danışmanlığını Okul Müdürü Osman Coşkun’un yaptığı ve öğrencilerin büyük bir bilimsel çalışma sonucunda yaptıkları proje ile Erzurum’da çok tüketilen kızılcık bitkisinin Alzheimer’a karşı iyi geldiğini bilimsel olarak ispatladılar.
TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde düzenlenen çok sayıda projenin katıldığı yarışmada biyoloji dalında Türkiye 2.si oldular. Ödül almaya hak kazandılar.

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