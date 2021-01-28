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Fendoğlu, Malatya Teknokent’e destek istedi

28.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Fendoğlu, Malatya Teknokent’e destek istedi

Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Teknokent’e istihdam, teşvik ve destek verilmesini talep etti.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük illet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde söz aldı.

Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Teknokent’e istihdam, teşvik ve destek verilmesini talep etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük illet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde söz aldı. Fendoğlu, teknoloji geliştirme bölgelerinin imkânlarının artırılması, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için daha etkin bir görev almasını sağlayabilmeleri için destek beklediklerini belirtip, Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde 203 personel, 67 firma, 88 devam eden proje ve 147 toplam projesiyle bölgeye hizmet veren Malatya Teknokent’e istihdam, teşvik ve destek verilmesini talep etti.
Fendoğlu yaptığı konuşmada ,“Teşvik ve Destekler Kapsamında Yerli ve Yabancı Yatırımcıları Korumaya Yönelik Kanunu’nun kabulü ile Teknoloji Merkezlerinin Kurulması Kanunu’nun taslağında yatırım bölgelerimiz nasıl tespit edilecek ve kriterleri nedir? Hâlihazırda Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde 203 personel, 67 firma, 88 devam eden proje ve 147 toplam projesiyle bölgeye hizmet veren Malatya Teknokent de istihdam, teşvik ve desteklerden payını alacak mıdır” diye sordu.

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