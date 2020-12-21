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Fendoğlu, Malatya’nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi

MALATYA HABERLERİ  | 21.12.2020 17:22 | Son Güncelleme

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya’nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi.Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin görüşmelerinde Malatya’mızın kültür ve turizmle ilgili taleplerini dile getirdi.

Fendoğlu, Malatya’nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya’nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin görüşmelerinde Malatya’mızın kültür ve turizmle ilgili taleplerini dile getirdi. Fendoğlu, yeni kütüphane projesinin, yeni arkeoloji müzesi projesinin yatırım programlarına alınması, Arslantepe Höyüğü çevresindeki kamulaştırmaların bir an önce tamamlanması, Malatya turizm çalıştayının gerçeklemesi, Pandemi sonrası yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara kaynak oluşturulması gibi talepleri Kültür ve Turizm Bakanlığının cevaplaması üzerine sordu.
Yürütme adına bütçe görüşmelerinde bulunan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Fendoğlu’nun sorusuna karşılık, Malatya İl Kütüphanesinin 2022 yılında biteceğini, Arkeoloji Müzenin projesinin tamamlandığını, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını söyledi.

Fendoğlu, Malatya’nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi

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