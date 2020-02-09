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Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'de ayine katıldı

İZMİR HABERLERİ  | 09.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'de ayine katıldı

İZMİR (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Hristiyanlarca kutsal sayılan Aziz Haralambos'un isim gününde Çeşme’de düzenlenen ayine katıldı.

Aziz Haralambos’un adını taşıyan ve halen kültür merkezi olarak kullanılan eski kilise binasında düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

İzmir, İstanbul ve Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Ortodoks cemaati mensuplarının geldiği ayine Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia de katıldı.

Patrik Bartholomeos, duanın ardından yaptığı kısa açıklamada, Aziz Haralambos'un isim günü olan 10 Şubat'taki bu ayine izin verilmesinden dolayı yetkililere teşekkür ederek "Yüce Allah hepimizi korusun, barış ve huzur, karşılıklı sevgi ve dayanışma bahşetsin, memleketimizi yüceltsin." dedi.

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Bartholomeos

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