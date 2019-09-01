Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. Maça çok istekli ve baskılı başlayan Fenerbahçe, henüz ilk dakikada Vedat Muriqi'nin ayağından karşı karşıya pozisyonda golü bulamadı. 8'de ise bu kez Tolga Ciğerci karşı karşıya pozisyonda kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

Fenerbahçe'nin müthiş baskısı 17'de golü getirdi. Rakibinden çaldığı topla rakip ceza sahasına kadar yaklaşan Rodrigues, savunma arkasına sarkan Kruse'yi gördü. Alman yıldızın pasında Rodrigues tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde ise Trabzonspor'un beraberlik sayısı geldi. Sörloth'un pasında Avdijaj ortasını yaptı, ceza alanında boş kalan Ekuban kafayı vurdu ve skor 1-1 oldu. Bu golden sadece 4 dakika sonra Trabzonspor öne geçme fırsatını karşı karşıya pozisyonda golü atamayan Avdijaj ile değerlendiremedi.

Temponun bir an olsun düşmediği maçta 34'te Nwakaeme, 43'te ise Kruse'nin pozisyonları golle sonuçlanmadı. 44. dakikada Rodrigues'in şutu direkten dönerken, 1 dakika sonra yine Rodrigues kaleci Uğurcan'ı çalımladı ancak açısını kaybedince topu yandan auta gönderdi ve ilk yarı 1-1 bitti.