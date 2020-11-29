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Fenerbahçe 2020'de Kadıköy'ü kaybetti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.11.2020 22:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ezeli rakiplerine karşı olan büyük serileri 2020 yılında sona erdi.

Fenerbahçe 2020'de Kadıköy'ü kaybetti!

Fenerbahçe, 2020 yılında ezeli rakiplerine karşı evinde elinde tuttuğu uzun süreli yenilmezlik serilerinin sonuncusunu, Beşiktaş karşısında kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu ve rakibi karşısında 15 yıllık yenilmezlik serisine veda etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi son olarak 2004-05 yılında 4-3 mağlup etmiş ve daha sonra Kadıköy'e çıktığı 18 maçtan galibiyet sevinci olmadan ayrılmıştı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR SERİSİ DE BİTTİ

Fenerbahçe'nin 2020 yılı içinde Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı elinde tuttuğu uzun süreli yenilmezlik serileri de noktalandı.

Trabzonspor, 16 Haziran'da Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 23 yıllık özlemini noktalarken, Galatasaray ise Şubat 2020'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenmiş ve 20 yıllık galibiyet hasretini noktalamıştı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de biten serileri;

15 yıl | Beşiktaş
20 yıl | Galatasaray
23 yıl | Trabzonspor

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