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Fenerbahçe, Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile resmi sözleşme imzaladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, gençleştirme operasyonuna kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-lacivertliler altyapıdan 2 oyuncuya resmen imzayı attırdı.

Fenerbahçe, Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile resmi sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, altyapısından yetişen Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Sarı-lacivertlilerin resmi yayın organından verilen haber şu şekilde;

Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 2 futbolcumuz ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır.

Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza töreninde, 2014 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında sol bek mevkiinde oynayan 2001 doğumlu Abdulcebrail Akbulut ile 3, 2000 doğumlu Muhammet Ömer Çakı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulcebrail Akbulut Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Muhammet Ömer Çakı Damien Comolli Semih Özsoy

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