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Fenerbahçe, Alanyaspor maçına odaklandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.09.2019 15:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçına odaklandı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenmana, milli takımlarda yer alan oyuncular katılmadı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu arada Ümit Milli Takım'dan dönen oyuncular Altay Bayındır ve Murat Sağlam da antrenmanda yer aldı.

FENERBAHÇE, BURSASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Sarı-lacivertliler, milli maç arasında yarın Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve dünya çocukları için farkındalık yaratmak adına oynanacak karşılaşmada Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri'nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulacak özel tribünlerde ağırlanacak.

Maç öncesi her iki camianın yöneticileri, bu kurumları temsil eden çocuklara hediye ve plaket takdim edecek. Ayrıca maçın ilk dakikası tamamlanana kadar "dünya çocukları farkındalığı" adına çocuklar aralıksız alkışlanacak

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