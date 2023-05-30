Fenerbahçe - Antalyaspor maçının 2. dakikasında rekor! Enner Valencia...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma; beklendiği üzere oldukça tempolu bir şekilde başlarken, maçın hemen başında yaşanan olay sosyal medyada çok konuşuldu.

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 2. dakikada buldu. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, orta alanda kaptığı top sonrasında iki rakibini çalımla ekarte etti. Rakip yarı alana geçen Güler, ayağının dışıyla attığı pasla savunma arkasına sarkan Enner Valencia'yı gördü. Ekvadorlu golcü, ceza sahasına girdi ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 gollük rekoru kıran Enner Valencia, Fenerbahçe forması altında bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.



