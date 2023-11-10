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Fenerbahçe, Atatürk'ü "10 Kasım Fenerbahçe Vapuru" ile Dolmabahçe Sarayı açıklarında andı

10.11.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde andı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında, "10 Kasım Fenerbahçe Vapuru"yla dördüncü kez organize edilen anma törenine, Kulüp Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri, sporcular, teknik ekip, üyeler ve çalışanlar katıldı.

Kadıköy'deki Eminönü-Karaköy iskelesinden başlayan anma töreninde, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarında Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu, ardından beyaz ve kırmızı karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi.

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