Fenerbahçe Barış Sungur transferinde mutlu sona ulaştı

1928 Bucasporlu Barış Sungur’un Fenerbahçe’ye transferi resmiyet kazandı. Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur’la 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler birkaç gün içinde Barış Sungur transferini açıklayacak.

Fenerbahçe daha önce Gölcükspor’dan İsmail Yüksek ile de resmi sözleşme imzalamıştı.

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?

Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi.

Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.

PERFORMANSI

Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.

TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.(AJANSSPOR)

