Fenerbahçe Barış Sungur transferinde mutlu sona ulaştı

1928 Bucasporlu Barış Sungur’un Fenerbahçe’ye transferi resmiyet kazandı. Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur’la 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler birkaç gün içinde Barış Sungur transferini açıklayacak.
Fenerbahçe daha önce Gölcükspor’dan İsmail Yüksek ile de resmi sözleşme imzalamıştı.
Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi.
Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.
Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.
TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.(AJANSSPOR)
G.Saray'ın borcu açıklandı!
İşte kritik maçın muhtemel ilk 11'leri
Trabzonspor zirveyi geri istiyor
Fenerbahçe seri peşinde
Gözler Abdurrahman Al Ameri’de
Kruse'yi Werder Bremen de istemedi
Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi
Başarıyı tekrarlamayı hedefliyor
Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması
Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
Taraftar küfretti, Alanyaspor sansürsüz paylaştı!
Bir garip iddia; "İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım"
Cengiz Ünder'e dev talip
Okuyucu Yorumları 0 yorum