Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle: Feber zorlu dönemeçte! (Beinsports ve alternatif kanallar)

Sarı Lacivertli taraftarların gözü kulağı bu akşam 18.00’da oynanacak Fenerbahçe Başakşehir maçında. Zirve grubundan uzaklaşmak istemeyen Başakşehir ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor. Fenerbahçe ise hafta içinde UEFA Avrupa kupasında aldığı galibiyetin morali ile zorlu rakibini evinde yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Peki maç öncesi takımların son durumu nedir, Fenerbahçe Başakşehir maçı nasıl canlı izlenir? İşte takımlar ile Beinsports ve alternatif kanallarla ilgili detaylar...
Fenerbahçe Başakşehir maçı saat 18.00’da başlayacak ve maçı Ali Palabıyık ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiye’de Beinsport’tan izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe BAşakşehir canlı anlatım
ALTERBATİF KANALLAR
Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Bursaspor Beşiktaş maçını gösterecek olan kanalların listesi...
| ÜLKE | KANALLAR
| -------- | --------
| Endonezya | beIN Sports Connect Indonesia
| Uluslararası | Bet365
| Avustralya | beIN Sports Connect
| Bosna Hersek | SportKlub HD Serbia
| Brunei | beIN Sports Connect Thailand
| Kamboçya | beIN Sports Connect Thailand
| Kanada | beIN SPORTS CONNECT Canada
| Hırvatistan | Sportklub HD Croatia
| Fransa | beIN SPORTS CONNECT
| Hong Kong | beIN Sports Connect Hong Kong
| Laos | beIN Sports Connect Thailand
| Makedonya | SportKlub HD Serbia
| Malezya | beIN Sports Connect Malaysia
| Karadağ | SportKlub HD Serbia
| Yeni Zelanda | beIN Sports Connect New Zealand
| Filipinler | beIN Sports Connect Philippines
| Romanya | Look TV
| Sırbistan | SportKlub HD Serbia
| Singapur | beIN Sports Connect Singapore
| Slovenya | SportKlub HD Slovenia
| Tayland | beIN Sports Connect Thailand
| Amerika Birleşik Devletleri | beIN SPORTS CONNECT
TAKIMLARIN SON DURUMU
Fenerbahçe’de istikrarsızlık devam ediyor. Sarı Lacivertli ekip son 5 maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe karşılaşma öncesi maç eksiği ile sondan 3. sırada yani düşme hattında yer alıyor.
Başakşehir karşılaşma öncesi maç eksiği ile ligde 3. sırada yer alıyor. Karşılaşmayı kazanırsa ikinci sıraya yükselecek. Son 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde eden Başakşehir, bu 2 beraberliği de son 2 haftada aldı.
Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif, Ayew, Frey, Slimani
Başakşehir: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor
TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ
Süper Lig tarihinde Başakşehir'i konuk ettiği 10 maçın sadece birini kaybeden Fenerbahçe (8G 1B), bu yenilgiyi geçen sezonki karşılaşmada aldı (2-3).
Fenerbahçe, evinde Başakşehir ile oynadığı 10 Süper Lig maçının tamamında rakip fileleri havalandırdı (toplam 19 gol) ve altı karşılaşmada kalesini gole kapattı (toplam 8 gol).
Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe (1B 4M), daha önceki dokuz lig karşılaşmasında puan kaybetmemişti.
Ligde oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Başakşehir, Kasım 2016-Aralık 2016'dan bu yana üst üste üç beraberlik almıyor.
Bu sezon deplasmanda çıktığı üç maçın sadece birinde gol yiyen Başakşehir (1-2 vs Kasımpaşa), dış sahadaki tek yenilgisini o karşılaşmada aldı (1G 1B).
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de aldığı son üç iç saha yenilgisi de aynı skorlarla gelirken (2-3), bu karşılaşmaların birinde rakibi Başakşehir'di (Eylül 2017).
Fenerbahçe üç puanlı sisteme göre; 1968/69 (6 puan - 1G 3B 3M) sezonundan bu yana Süper Lig'deki en kötü ilk yedi haftasını geride bıraktı (7 puan - 2G 1B 4M).
Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takımdan biri Fenerbahçe (5; Kasımpaşa ile birlikte).
Süper Lig'de şu ana kadar en fazla isabetli pas yapan (maç başına 506), en yüksek pas yüzdesi yakalayan (%86) ve topa en çok sahip olan (%61) takım Başakşehir.
Bu sezon maçların ikinci yarılarında hiçbir takım Başakşehir'den daha az gol yemedi (2; Kayserispor ve Trabzonspor ile eşit).
Süper Lig'de şu ana kadar skor olarak en az süre geride oynayan takım Başakşehir (59 dakika).
Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 17 maçta yedi farklı teknik direktöre karşı mücadele etti (Zico, Luis Aragones, Christoph Daum, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Vitor Pereira & Dick Advocaat).
Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla iki ya da daha fazla gol atabilen tek oyuncu Andre Ayew (2).
Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde İrfan Can Kahveci'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 3 asist).
Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 12 maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Edin Visca'nın (2 gol & 2 asist) en fazla mağlup olduğu takım sarı lacivertliler (6).
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