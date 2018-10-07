Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle: Feber zorlu dönemeçte! (Beinsports ve alternatif kanallar)

Sarı Lacivertli taraftarların gözü kulağı bu akşam 18.00’da oynanacak Fenerbahçe Başakşehir maçında. Zirve grubundan uzaklaşmak istemeyen Başakşehir ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor. Fenerbahçe ise hafta içinde UEFA Avrupa kupasında aldığı galibiyetin morali ile zorlu rakibini evinde yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Peki maç öncesi takımların son durumu nedir, Fenerbahçe Başakşehir maçı nasıl canlı izlenir? İşte takımlar ile Beinsports ve alternatif kanallarla ilgili detaylar...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLEME

Fenerbahçe Başakşehir maçı saat 18.00’da başlayacak ve maçı Ali Palabıyık ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiye’de Beinsport’tan izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe BAşakşehir canlı anlatım

ALTERBATİF KANALLAR

Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Bursaspor Beşiktaş maçını gösterecek olan kanalların listesi...