Süper Lig Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu sezon neredeyse her karşılaşmada kadro büyük ölçüde değişiyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, düzenli rotasyon yaparak hemen hemen tüm futbolcularından faydalanıyor. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken sporseverler arama motorlarında "Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" başlıklarını araştırıyor. İşte taraftarın heyecanla beklediği karşılaşmanın ayrıntıları...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı bugün (22 Ekim 2022 Cumartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Zorbak Küçük düdük çalacak.

Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı beIN SPORTS 1'de canlı canlı olarak ekrana gelecek.



