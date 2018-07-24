Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

İlk günden itibaren farkına vardık ki hiçbir banka hesabımızda harcanacak bir kuruş yok. İhtarlar gelmeye başladı. Haciz tehditleri... Geriye dönük ödemeler yapılmadığını gördük. Bankalar, factoring şirketleri kapımıza geldi. Toz pembe dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Nakit akışının da hiç olmadığını gördük. Nereye baksak temlik altında olduğunu gördük.

50 gün oldu. Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştim. Katılım oranıyla, statta olmasıyla, rekabetiyle... Bunu da yaşadık. Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap ettik. Oyunu kullanan kongre üyelerimize, tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimin sonucu da tarihi oldu. Bir taraf farklı kazanacak demiştim, bu kadar farkı kimse beklemiyordu. Camianın ciddi bir değişikliğe arzuyu gösterdi. 20 yıldır süregelen bir lider, başkanlık... İyisiyle kötüsüyle... Çok şey söyleyebiliriz. Gelinen noktada camia değişiklik istiyordu. Kampanya boyuncu zihniyet değişikliğini anlattık. Kongre üyeleri tarafından kabul gördüğünü anladık. En büyük transferimiz felsefe değişikliği demiştik. Bugün de bu yüzden buradayız. Felsefe değişikliği, teknoloji kullanımından, özkaynaktan futbolcu yetiştirmeye kadar olan bir şey.

En büyük borcumuz finansal borçlarımız. Sportif faaliyetlere olan borçlar var. Devlete olan borçlarımız var. Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon Euro. Yani 3.2 milyar TL. 2018-2019 sezonu öngörülen faaliyet giderleri 0.9 milyar TL. Yani bizim taşıdığımız yükümlülük 4.1 milyar TL. Bu borçların 2.2 milyarı kısa vadeli. 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Borçların 1 milyar TL'si ise uzun vadeli. Fenerbahçe'nin 1 yıl içinde ödenmesi gereken 2.2 milyar TL tutarındaki borcun 820 milyon TL'lik kısmı Haziran-Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. Haziran 2018'de vadesi gelmiş veya geçmişten kalan borçlar ise 270 milyon TL. Ürkütücü değil mi?

Avrupa'ya gidemediğimiz yıllar mali olarak büyük darbe yediğimiz yıllar. Avrupa maçlarında daha fazla kombine ve biletten mahrum kaldık. 2012 yılından sonra başlayan ve negatife giden dönem zararlarını görüyoruz. İnşallah ileriye yönelik olarak 3 Temmuz konusunda mahkeme sonuçlarını aldıktan sonra zararlarımızı temin edebiliriz ancak bununla beraber yanlış yönetimin de ısrarları ile mali zarar devam ediyor.

UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için bütün borçları ödedik. 15,5 milyon Euro'yu ödedik. En kısa zamanda basketbol şubemize ödeme yapacağız. Obradovic'e mahcubum. Daha önce ödeyeceğimizi söylemiştik. Devlete de 43.4 milyon euro'luk borcumuz var. Bu konuda çalışıyoruz. Vergi affından yararlanmak için her detaya bakıyoruz

Faktoringe ayrı parantez açmak istiyorum. Ne demek? Alacağın kırdırılması. İki türlü var, finansal faktoring. Bir de grup içi faktoring var. Grup içi faktoring derken - A.Ş. arasındaki işlemler. Çek kırdırma işlemleri yani. Fenerbahçe'nin aslında olumsuza giden mali yapısının güzel bir ifadesi. 2015/2016'da başlamışız 3 yılda 521 milyon TL'lik işlem yapmışız. Genelde 3 ayda ödememiz gereken işlemler. Geldiğimiz noktada 98 milyon 4 ay içinde ödenmesi gereken rakamdı. Günlük işlemler için kullanıldığını görüyorsunuz. 2015/2016'da yüzde 21 ile 31 oran var, ortalaması 26, piyasalarda 22. 2016/2017'de 21 ve 48 arası işlem yapmışız. Ortalama 31. Referans 24. 2017/2018'de 26 ve 49 arası, ortalama 36. 300 milyonluk işlem yapmışız. Piyasada referans 26. Piyasanın yüzde 10 üzeri işlem yapmışız.

Stadımızda 48 bin 30 koltuk var, kontenjanları düştüğümüz zaman satılabilir bilet sayımız 40 bin 444. Biz 38 bin 716 kombine sattık. 1728 satılabilir bilet kaldı, 1489 tanesi öğrenci tribününde, öğrenci tribününü çok önemsiyoruz, hala biletlerimiz var burada. Tüm bunların dışında tüm statta satabileceğimiz 239 adet koltuk kalmıştır. Ne bir transfer yaptık ne bir başarı var ama zaman zaman geceden kuyruğa girip bunu başaran taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Geçen sezonun tamamında 46 milyon TL'lik gelir elde etmişiz. Bu sezon 102 milyon TL'lik satış olmuş.

Formada şortta, çorapta, göğüste ana sponsorluk yok, sırtta da 3 yıl önce almışız ve harcamışız. Çok daha uzun vadeli, kazan-kazan ilişkileri üzerine sponsorluk inşa etmek istiyoruz. 'Fenerbahçe'yi kapı kapı dolaşıp sponsor arayan değil sponsorların kapısına geldiği bir kulüp yapmak istiyoruz' demiştik. Bizim markamız, Türkiye'nin en değerli 3-4 markasından bir tanesi. Fakat bu marka, bugüne kadar iyi yönetilememiş. Biz bu markanın üzerindeki tozu sileceğiz.

Peşin tahsil edilmiş gelirler... Ülker Stad isimi hakkından gelen 175 milyon TL var. Ya her yıl ödersiniz ya da peşin ödersiniz. 76.3 milyon euro'luk kalemler alındığı ilk seneden harcanmış. Ülker Stad isim hakkı, Ülker Arena üst kullanım hakkı, reklam ve tribün isim hakları...

En kısa zamanda ligin ilk haftalarından birinde öğrenci tribününde yönetim kurulumuz olarak maç izleyeceğiz.

FEYENOORD MAÇINDAKİ OLAYI AÇIKLADI

Feyenoord maçında tatsız bir olay yaşandı. 100-110 kişilik bir taraftar grubunun, öğrenci tribününü tehdit ettiğini öğrendik. Bizim stadımızda nasıl davranılacağı konusuna çok önem veriyorum. Biz örnek kulüp olup yenilikler getirmek istiyoruz. Bu kesinlikle devam etmeyecek. Gerekirse tüm Fenerbahçe camiasını karşılarında bulacaklardır.

FORMA SATIŞINDA 60 BİNİ GEÇTİK

Fenerium'da çok güzel şeyler oluyor. Daha da güzel şeyler yapacağız. Geçen yıl ilk 5 günde 20.020 forma satmışken bugün ilk 5 günde 41.044 forma sattık. 3 ayrı iş adamından 20 bin adet forma siparişi var. 60.000'İ geçiyor. Henüz faturaları kesmedik, oraya 61.000 de diyebilirsiniz.

YAPILAN ÇİRKİN TEZAHÜRATI HAZMEDEMEDİM

2017/18 sezonunda TFF'den 4.7 milyon TL ceza yemişiz. Ciro bazında 25 bin, kar bazında 50-52 bin forma eder bu. En az ceza yiyen kulüp Fenerbahçe olmalıdır, biz örnek kulüp olmak istiyoruz. Radikal uygulamalara gidip önlemler alacağız. En büyük hayallerimden bir tanesi küfürsüz stat projesidir. Beğenin veya beğenmeyin görev verildiği sürece elimden geleni yapacağım. Ben tüm enerjisini takımına veren, takımı için haykıran bir taraftar oluşturmak istiyorum. Seçim kampanyamda da söylediğim gibi biz kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına da yapmamalıyız. Feyenoord maçında, hiç alakası yokken, ikinci yarıda 3-0 öndeyken ve takımımızı desteklemek varken bir kulübümüz hakkında yapılan çirkin tezahüratı hazmedemedim.

SEZON SONUNDA 30 MİLYON EURO KAR YAPMAMIZ ŞART

Finansal Fair-Play, aslında Türk kulüpleri için bir fırsattır. Finansal Fair-Play konusunu, bizi daha doğru bir noktaya taşıması için kullanmamız gerekiyor. 2015/16 sezonunda -30 milyon euro yapmışız. Kota bu kadardı zaten. Son 3 sezonda kar/zarar açığımızın -30 milyon euro seviyesinde kalması. Bu ne demek? Şu anda 30 milyon euro açığımız var. 2018/19 sezonunda en az 30 milyon euro kar yapmamız gerekiyor. Anlaşma gereği sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz. Bize kızıyorlar bir de, 'Niye transfer yok?' diye. Şu bilinsin ki, Türk kulüpleri çok sıkıntılı durumda. En iyi durumda olan Beşiktaş. Çünkü doğru transfer politikaları var, satacak oyuncuları var.

TRANSFER MÜJDESİ VERDİ

Yakında imkanlarımız doğrultusunda transfer sürprizlerimiz olabilir ama geleceğe yönelik daha fazla oyuncu transfer edeceğiz. Tecrübeli oyuncular da almamız gerekiyor, yakında sürprizlerimiz olacak umarım. Bu sene en büyük transferimiz taraftarlarımız. Sadece tribünlerde değil pek çok konuda bu taraftar bu camiayı ayağa kaldıracak. Bu sözlerin gerçekleşmesi ancak bu taraftarla olacak.

SENEYE AVRUPA TEHLİKESİ BİZİ BEKLİYOR

"Seneye Avrupa'ya gidebilmemiz için FFP işini çözmemiz gerekiyor. Şampiyon olsak da, olmasak da böyle bir tehlike bizi bekliyor. Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama şeffaf olacağımı söyledim. Helvayı yapacak her türlü malzemeye sahibiz. Bizi harekete geçirecek sizlersiniz. Güzel günler yakında ama sandığınızdan biraz uzak yakında. Evet, umutsuz bir tablo var ama arzulamak, umut etmek, hayal etmek başarmanın yarısıdır. Tünelin sonunda ışığı göreceğiz. 3-4 sene içinde Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getireceğiz.