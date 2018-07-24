Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de 'Camiaya Sesleniş' programında Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili konuştu.
Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları:
- İki saat dertleşeceğiz. Taraftarlarımızdan gelen soruları alacağız. En önemli prensiplerimizden birisi şeffaflık. Bu programın devamı ayda bir ya da 2 ayda bir olacaktır. Kampanyam boyunca şeffaflık vurgusu yapmıştım.
-
50 gün oldu. Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştim. Katılım oranıyla, statta olmasıyla, rekabetiyle... Bunu da yaşadık. Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap ettik. Oyunu kullanan kongre üyelerimize, tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimin sonucu da tarihi oldu. Bir taraf farklı kazanacak demiştim, bu kadar farkı kimse beklemiyordu. Camianın ciddi bir değişikliğe arzuyu gösterdi. 20 yıldır süregelen bir lider, başkanlık... İyisiyle kötüsüyle... Çok şey söyleyebiliriz. Gelinen noktada camia değişiklik istiyordu. Kampanya boyuncu zihniyet değişikliğini anlattık. Kongre üyeleri tarafından kabul gördüğünü anladık. En büyük transferimiz felsefe değişikliği demiştik. Bugün de bu yüzden buradayız. Felsefe değişikliği, teknoloji kullanımından, özkaynaktan futbolcu yetiştirmeye kadar olan bir şey.
- Kampanya süresince söylediklerimizden yapabildiklerimiz var, henüz yapamadıklarımız var. Net olarak bakınca doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. En önemli konu Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumun sürdürülemez olduğunu söylemiştik. Toz pembe bir dünya yok. Gördüğümüz tablo, beklediğimizden çok farklı çıktı. Olumsuz anlamda farklı çıktı. Dilimden döndüğümce anlatacağım. Bunlar Fenerbahçe sırları değildir, camia bilmelidir.
GÖREVE GELDİĞİMİZDE BANKA HESABIMIZDA HARCANACAK BİR KURUŞ YOKTU
-
İlk günden itibaren farkına vardık ki hiçbir banka hesabımızda harcanacak bir kuruş yok. İhtarlar gelmeye başladı. Haciz tehditleri... Geriye dönük ödemeler yapılmadığını gördük. Bankalar, factoring şirketleri kapımıza geldi. Toz pembe dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Nakit akışının da hiç olmadığını gördük. Nereye baksak temlik altında olduğunu gördük.
Biz burada kimseyle hesaplaşmak için yapmıyoruz. Her zaman söylediğim gibi en büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Yapamadıklarımızı da niye yapamadığımızı anlatmak istiyorum. Toz pembe dünya beklemiyorduk, fedakarlık yapacağız dedik. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. El ele verirsek bu kötü gidişatı durdururuz dedik. Önce bizim fedakarlık yapmamız gerekiyordu. Kaynak girdisi, yeni sponsorlukların edinilmesi...
TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM
- Taraftarımızdan da fedakarlık bekliyoruz dedik. Feneriumlara akın ettiler, forma satışında rekora gidiyoruz, kombinelere hücum edildi. Beklediğimizden de fazla destek aldık. Bize inandınız. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere layık olacağız. Bir seferberliğe çıkmazsak bunu değiştiremeyiz. Diğer kulüpleri de tetikleyecektir.
FENERBAHÇE'NİN 1791 ÇALIŞANI, 452 SPORCUSU VAR
- Fenerbahçe Spor Kulübü derken neyi kast ediyoruz, önce bir yapımızı anlamamız lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1791 çalışanı var, 452 sporcusu var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 tarafı var. birincisi Futbol A.Ş., Futbol A Takımı ve Futbol altyapısı olarak ayrılıyor. Kulübün UFRS standardına göre yıllık konsolide finansal tablolarını gösterdiğim ve bunların bağımsız denetim kurulu tarafından denetlenmesi gerekiyor. Tüzüğümüz 37. maddesine göre hazırlanması gereken kulüp konsolide bilançosu sadece 2017 yılının sonundaki rakamlar üzerinden finansal tablolar sorulmuş, bağımsız denetime tabi tutulmamış. Sadece Futbol A.Ş. denetlenmiş, diğerleri denetlenmemiş. Gelir gelmez mali denetim ve hukuki denetim yaptık. Hukuki denetim sonuçlandı. Mali denetim ise eylül sonu ekim başında sunulacak.
TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE BORCA BATMIŞ GÖRÜNÜYORUZ
BORÇ 400 DEĞİL 621 MİLYON EURO
Faktoringe ayrı parantez açmak istiyorum. Ne demek? Alacağın kırdırılması. İki türlü var, finansal faktoring. Bir de grup içi faktoring var. Grup içi faktoring derken - A.Ş. arasındaki işlemler. Çek kırdırma işlemleri yani. Fenerbahçe'nin aslında olumsuza giden mali yapısının güzel bir ifadesi. 2015/2016'da başlamışız 3 yılda 521 milyon TL'lik işlem yapmışız. Genelde 3 ayda ödememiz gereken işlemler. Geldiğimiz noktada 98 milyon 4 ay içinde ödenmesi gereken rakamdı. Günlük işlemler için kullanıldığını görüyorsunuz. 2015/2016'da yüzde 21 ile 31 oran var, ortalaması 26, piyasalarda 22. 2016/2017'de 21 ve 48 arası işlem yapmışız. Ortalama 31. Referans 24. 2017/2018'de 26 ve 49 arası, ortalama 36. 300 milyonluk işlem yapmışız. Piyasada referans 26. Piyasanın yüzde 10 üzeri işlem yapmışız.
Faktoring şirketleriyle konuşuyoruz. Bazıları sağolsun esneklik sağlıyor. İyi niyetli davranan şirketlere teşekkür ediyorum. Gereken desteği vermeyip üstümüze gelenler de var. Biz de bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. İsterlerse haciz işlemi başlatsınlar. Usul konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Paranızı ödemeyeceğiz demiyoruz, anlayış istiyoruz. İkisi işi çok farklı noktalara götürdüler, biz de ona göre bir pozisyon alacağız.
'FUTBOLCULARA BORÇ YOK' DENDİ AMA 141 MİLYON TL BORÇ VAR
- Sportif faaliyetlere bakınca 198 milyon TL'lik yani 38 milyon euro'luk borç var. Futbol, basketbol ve diğer branşlarda olan borçlar. Doğal olarak en yükseği futbolla. Bize futbolculara hiç borç olmadığı söyleniyordu. 81 milyon TL geçen yıldan A takım futbolcularına kalan borç. Üstüne 18.8 milyon TL menajer borçları var. Yine o sezona tekabül eden. 100 milyon ediyor. 41 milyon da geçmişten kalan borç var. Futbolculara hiçbir borç yoktur sözü doğru değil, 141 milyon TL borç var. Basketbolda da 48 milyon TL. Final Four bilet paraları ödenmemiş.
"UEFA'DAN TEMİZ KAĞIDI ALABİLMEK İÇİN 15.5 MİLYON EURO ÖDEDİK"
-
UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için bütün borçları ödedik. 15,5 milyon Euro'yu ödedik. En kısa zamanda basketbol şubemize ödeme yapacağız. Obradovic'e mahcubum. Daha önce ödeyeceğimizi söylemiştik. Devlete de 43.4 milyon euro'luk borcumuz var. Bu konuda çalışıyoruz. Vergi affından yararlanmak için her detaya bakıyoruz
Peşin tahsil edilmiş gelirler... Ülker Stad isimi hakkından gelen 175 milyon TL var. Ya her yıl ödersiniz ya da peşin ödersiniz. 76.3 milyon euro'luk kalemler alındığı ilk seneden harcanmış. Ülker Stad isim hakkı, Ülker Arena üst kullanım hakkı, reklam ve tribün isim hakları...
Temlikler... Tribün gelirleri, loca gelirleri, TFF yayın gelirleri, Spor Toto gelirleri, Fenerium'un alacakları... 2021'e kadar tüm tribün gelirlerimiz, kombine gelirlerimizin 180 milyon TL'si temlik edilmiş. Keza loca gelirlerimiz 2023'e kadar, TFF yayın gelirleri 2023'e kadar... 1,36 milyar TL'lik gelirimiz direkt olarak finans kuruluşlarına gidecek. 1,36 milyarın 400 milyon TL'si 2018/2019 sezonuna ait, bunların hepsi temlik edildiği için yönetimimiz bunu kullanamayacak. Önümüzdeki yıllar 1,36 milyar TL'lik gelir üretene kadar bunları biz görmeyeceğiz.
- Gayrimenkullerin tüm borçlarımızı karşılayacağı söyleniyordu ama hepsinin üzerinde ipotek var. Aldığımız borç karşılığında bankalara 1.4 milyar TL ipotek edilmiş.
Ali Koç, kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini de açıkladı.
- Sermaye artırımına gideceğiz. Onun ardından, Fenerbahçe Futbol A.Ş. için 353 milyon 500 bin TL'lik sermaye artışına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu artış problemleri çözmeyecek ama bize nefes aldıracak. Gemiyi yüzdürebilmek için ilave kaynaklar da gerekiyor. Acil ihtiyaçlar için yönetim kurulu kefaleti ile 50 milyon Dolar kredi ve kredileri yeniden yapılandırmak için Türkiye'den bir bankadan alınacak çok düşük faizli 50 milyon Dolar kredi hazır. Bu 1 yıl ödenmeyecek bir borç. Diğer ikisi kadar %100 diyemeyeceğim ancak %50'nin üzerinde olma olasılığı bulunan çok daha düşük faizli 120 milyon Dolar'lık krediden bahsediyoruz, üzerlerinde çalışıyoruz. Bunu becerebilirsek çok ciddi tasarruflar sağlayacağız.
20 MİLYON DOLARLIK SPONSORLUĞU YAKIN ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIZ
- 20 milyon dolarlık sponsorluğu garantiledik. Yakın zamanda açıklanacak. Kulübümüz günü kurtarma mantığıyla yönetildiği için alınan borçlar iyi şartlarda alınmamış, alelacele alınmış, iyi pazarlıklar yapılmamış. İşi bilen insanların pazarlıklarıyla durumu daha iyiye getireceğimize inanıyorum, krediler azalmayacak ama maliyeti düşecek.
AMACIMIZ 3 SENE İÇİNDE FENERBAHÇE'Yİ SPONSORLUKTA DÜNYADA 15. SIRAYA GETİRMEK
- Sponsorluk olarak dünyada 25. futbol kulübüyüz. Kombine ve yayın gelirleri dışında 25 fena değil ama hedefimiz üç sene içinde 15'e getirmek. Burada hızlı koşmak lazım çünkü diğer takımlar da hızlı koşup çok hızlı gelişiyorlar.
-
Formada şortta, çorapta, göğüste ana sponsorluk yok, sırtta da 3 yıl önce almışız ve harcamışız. Çok daha uzun vadeli, kazan-kazan ilişkileri üzerine sponsorluk inşa etmek istiyoruz. 'Fenerbahçe'yi kapı kapı dolaşıp sponsor arayan değil sponsorların kapısına geldiği bir kulüp yapmak istiyoruz' demiştik. Bizim markamız, Türkiye'nin en değerli 3-4 markasından bir tanesi. Fakat bu marka, bugüne kadar iyi yönetilememiş. Biz bu markanın üzerindeki tozu sileceğiz.
TRANSFER KONUSUNDA BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ
- Türk futbolunda transfer yatırımları 'Bu sene şampiyon olayım, bakarız' şeklinde. Bu sarmaldan çıkan Beşiktaş oldu. Transferde oldukça iyi oyuncu satışları yapıyorlar. Bizim son 13 yılda transfer ettiğimiz futbolcular, kulüpte bulundukları süre boyunca %33 değer kaybına uğramışlar.
SON 13 YILDA TRANSFERDEN ZARARIMIZ NET 181 MİLYON EURO
- Biz şu an Avrupa'nın en yaşlı ligiyiz, en yaşlı yabancıların oynadığı ligiz. En az özkaynağından oyuncu yetiştiren bir ligiz. Bu hiçbir şekilde sürdürülemez. Fenerbahçe bu sarmalın içinden çıkmalıdır. Son 13 yıldaki oyuncu alış-satışında ve transfer yatırımlarımızda 181 milyon Euro net zararımız var. Kredilerle bu transferleri finanse etmenin maliyeti 105 milyon Euro, toplam transfer zararı 286 milyon Euro'ya çıkıyor. Kadro değerimiz, 90 milyon Euro'dan, bugün 60 milyon Euro'ya düşmüş.
SATTIĞIMIZ KOMBİNE SAYISI 38.716
-
Stadımızda 48 bin 30 koltuk var, kontenjanları düştüğümüz zaman satılabilir bilet sayımız 40 bin 444. Biz 38 bin 716 kombine sattık. 1728 satılabilir bilet kaldı, 1489 tanesi öğrenci tribününde, öğrenci tribününü çok önemsiyoruz, hala biletlerimiz var burada. Tüm bunların dışında tüm statta satabileceğimiz 239 adet koltuk kalmıştır. Ne bir transfer yaptık ne bir başarı var ama zaman zaman geceden kuyruğa girip bunu başaran taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Geçen sezonun tamamında 46 milyon TL'lik gelir elde etmişiz. Bu sezon 102 milyon TL'lik satış olmuş.
En kısa zamanda ligin ilk haftalarından birinde öğrenci tribününde yönetim kurulumuz olarak maç izleyeceğiz.
FEYENOORD MAÇINDAKİ OLAYI AÇIKLADI
- Feyenoord maçında tatsız bir olay yaşandı. 100-110 kişilik bir taraftar grubunun, öğrenci tribününü tehdit ettiğini öğrendik. Bizim stadımızda nasıl davranılacağı konusuna çok önem veriyorum. Biz örnek kulüp olup yenilikler getirmek istiyoruz. Bu kesinlikle devam etmeyecek. Gerekirse tüm Fenerbahçe camiasını karşılarında bulacaklardır.
FORMA SATIŞINDA 60 BİNİ GEÇTİK
- Fenerium'da çok güzel şeyler oluyor. Daha da güzel şeyler yapacağız. Geçen yıl ilk 5 günde 20.020 forma satmışken bugün ilk 5 günde 41.044 forma sattık. 3 ayrı iş adamından 20 bin adet forma siparişi var. 60.000'İ geçiyor. Henüz faturaları kesmedik, oraya 61.000 de diyebilirsiniz.
YAPILAN ÇİRKİN TEZAHÜRATI HAZMEDEMEDİM
- 2017/18 sezonunda TFF'den 4.7 milyon TL ceza yemişiz. Ciro bazında 25 bin, kar bazında 50-52 bin forma eder bu. En az ceza yiyen kulüp Fenerbahçe olmalıdır, biz örnek kulüp olmak istiyoruz. Radikal uygulamalara gidip önlemler alacağız. En büyük hayallerimden bir tanesi küfürsüz stat projesidir. Beğenin veya beğenmeyin görev verildiği sürece elimden geleni yapacağım. Ben tüm enerjisini takımına veren, takımı için haykıran bir taraftar oluşturmak istiyorum. Seçim kampanyamda da söylediğim gibi biz kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına da yapmamalıyız. Feyenoord maçında, hiç alakası yokken, ikinci yarıda 3-0 öndeyken ve takımımızı desteklemek varken bir kulübümüz hakkında yapılan çirkin tezahüratı hazmedemedim.
SEZON SONUNDA 30 MİLYON EURO KAR YAPMAMIZ ŞART
Finansal Fair-Play, aslında Türk kulüpleri için bir fırsattır. Finansal Fair-Play konusunu, bizi daha doğru bir noktaya taşıması için kullanmamız gerekiyor. 2015/16 sezonunda -30 milyon euro yapmışız. Kota bu kadardı zaten. Son 3 sezonda kar/zarar açığımızın -30 milyon euro seviyesinde kalması. Bu ne demek? Şu anda 30 milyon euro açığımız var. 2018/19 sezonunda en az 30 milyon euro kar yapmamız gerekiyor. Anlaşma gereği sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz. Bize kızıyorlar bir de, 'Niye transfer yok?' diye. Şu bilinsin ki, Türk kulüpleri çok sıkıntılı durumda. En iyi durumda olan Beşiktaş. Çünkü doğru transfer politikaları var, satacak oyuncuları var.
TRANSFER MÜJDESİ VERDİ
- Yakında imkanlarımız doğrultusunda transfer sürprizlerimiz olabilir ama geleceğe yönelik daha fazla oyuncu transfer edeceğiz. Tecrübeli oyuncular da almamız gerekiyor, yakında sürprizlerimiz olacak umarım. Bu sene en büyük transferimiz taraftarlarımız. Sadece tribünlerde değil pek çok konuda bu taraftar bu camiayı ayağa kaldıracak. Bu sözlerin gerçekleşmesi ancak bu taraftarla olacak.
SENEYE AVRUPA TEHLİKESİ BİZİ BEKLİYOR
"Seneye Avrupa'ya gidebilmemiz için FFP işini çözmemiz gerekiyor. Şampiyon olsak da, olmasak da böyle bir tehlike bizi bekliyor. Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama şeffaf olacağımı söyledim. Helvayı yapacak her türlü malzemeye sahibiz. Bizi harekete geçirecek sizlersiniz. Güzel günler yakında ama sandığınızdan biraz uzak yakında. Evet, umutsuz bir tablo var ama arzulamak, umut etmek, hayal etmek başarmanın yarısıdır. Tünelin sonunda ışığı göreceğiz. 3-4 sene içinde Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getireceğiz.
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ'NE ÖĞRENCİ ALIMI KONUSUNDA YÖK'TEN ERTELEME İSTEDİK
- Fenerbahçe Üniversitesi konusu var bir de. Tüm bunların içinde bir de üniversite için yola çıkmışız. Ne cesaret valla, tebrik ediyorum. Fenerbahçe Üniversitesi'nin ilk öğrenci alımını bu eylülden bir sonraki eylüle almak istediğimizi bildirdik YÖK'e. 'İlk yıl 821, ikinci yıl 1752 öğrenci alacağız' demişiz. Silivri yerleşkesi hibe, Ataşehir yerleşkesi yıllık 16 milyon TL'den 10 yıllık kiralanmış. Akademik ve idari personelin yıllık gideri 9 milyon TL... 1 Eylül itibarıyla 33 kişiyle işe başlamak üzere sözleşme yapılmış. Öğrenci sayılarıyla ilgili öngörüler hiç gerçekçi değil. Şu halimizle Fenerbahçe'ye yakışan, olması gereken bir eğitim veremeyeceğimizi düşündük. Bu nedenle YÖK'ten yardım istedik, sağ olsunlar onlar da bizleri dinleyip yardımcı oldular.
AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİMİNE MESAJ
Aziz Yıldırım, '80 iş adamına gittim, 60 tanesine mektup yolladım, 20 tanesine bizzat gittim ama yazıklar olsun kimse yardımda bulunmadı, sadece halk katkı verdi' demişti. Kendisi ve yönetiminden hiçkimse de yardımda bulunmamış.
Okuyucu Yorumları 0 yorum