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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç isyan etti! "Bize içerden saldırıyorlar"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.11.2024 10:37
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BÜFİD'in düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç açıklamasında "Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç isyan etti! "Bize içerden saldırıyorlar"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BÜFİD'in düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda çok çarpıcı açıklamalara imza attı, camia içiindeki tehdide dikkat çekti.

Ali Koç, baloda, "Fenerbahçe'ye dışarıdan pek çok saldırı oldu. Fenerbahçe yara aldı mı? Aldı ama dimdik ayakta durdu ve inandığı değerlerle yolunda yürümeye devam etti. Çok denendi ama başaramadılar." dedi.

"FENERBAHÇE ANCAK İÇERİDEN YIKILIR"

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Fenerbahçe'nin içeriden hedef alındığını söyleyen Ali Koç, "Fakat Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman şunu tecrübe etmedi. Fenerbahçe hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı. Bu denenmedi. Bunun tecrübesi Fenerbahçe tarihinde yok. Fenerbahçe yıkılırsa ancak içeriden yıkılır. Bu paralellik ülkemiz için de geçerlidir." sözlerini sarf etti.

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Süper Lig Ali Koç son dakika fenerbahçe
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